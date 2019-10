La telenovela Il Segreto continua ad andare in onda sette giorni su sette su Canale 5, trovando spazio nel palinsesto pomeridiano. Non ne sarà esclusa la giornata di oggi 5 ottobre, che vedrà la programmazione della serie iberica dalle ore 15:20 (dopo Una Vita) fino alle ore 16:05 circa, quando lascerà spazio a Verissimo di Silvia Toffanin. Risulta, invece, cancellata la puntata del martedì sera su Rete 4, sostituita anche l'8 ottobre da un maxi episodio di Una Vita.

Quella odierna sarà una puntata ampiamente caratterizzata dalla scoperta di Isaac durante il colloquio con Alvaro: appreso la tempistica della gravidanza di Antolina al momento dell'aborto, il falegname si renderà conto di essere stato ingannato e tornerà a casa per affrontare la moglie. Spazio ai sospetti sulla seconda attività di Prudencio, grazie a un quaderno ritrovato per caso da Marchena nella bottega di vini.

Il Segreto anticipazioni: Marchena scopre un quaderno di Prudencio

Nella puntata de Il Segreto, in onda oggi 5 ottobre su Canale 5, terranno banco ancora i sospetti relativi a Prudencio e a una sua ulteriore attività lavorativa. Il fratello di Saul aveva deciso di acquistare la bottega dei vini appartenuta a Fè, dopo la sua finta morte, ma fin da subito aveva lasciato intendere di avere anche altri traffici.

Sarà Marchena a trovare un oggetto che potrebbe confermare tale ipotesi! Il suo collaboratore in negozio, assunto su consiglio di Matias, sposterà una cassa di vini, sotto la quale troverà un quaderno appartenente al datore di lavoro. E non resisterà alla tentazione di leggerlo, trovandosi ben presto a fare i conti con delle inaspettate novità.

Trame Il Segreto: Isaac torna per affrontare Antolina

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto della puntata odierna, le parole di Alvaro finalmente apriranno gli occhi a Isaac, che si renderà conto di essere stato ingannato da Antolina.

La donna gli aveva fatto credere di essere incinta, obbligandolo di fatto a sposarla, ma in realtà al momento dell'aborto, il feto era soltanto di tre mesi. Consapevole di non poter essere il padre del bambino che la moglie aspettava, Isaac si appresterà a fare ritorno a Puente Viejo per smascherarla pubblicamente. Pretenderà da lei la verità e l'ammissione di avere tessuto i suoi intrighi per allontanarlo definitivamente da Elsa.

Ma il faccia a faccia con Antolina potrebbe essere più complicato del previsto, considerando che la donna rifiuterà di ammettere le proprie colpe. Per sapere gli esiti del caso, a partire dalla reazione della cattiva per eccellenza, sarà però necessario attendere ancora qualche giorno.