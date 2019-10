Gli spoiler della fortunata e celebre soap opera spagnola 'Il Segreto' riservano una ricca quantità di novità e colpi di scena. Infatti, nei prossimi episodi, in onda da lunedì quattro al dieci novembre 2019, Severo metterà in atto un piano, al fine di vendicarsi di Francisca Montenegro. Egli approfitterà del matrimonio tra Fernando e la giovane fidanzata per piazzare un pericoloso ordigno. Nel frattempo, Maria confesserà al nonno Raimundo di essere un po' invidiosa del suo ex marito.

In seguito, Irene si mostrerà estremamente preoccupata, poiché non riuscirà a rintracciare il marito. Essa teme che l'uomo possa compiere una pazzia. L'uomo consegnerà ad un gruppo di uomini tutto l'occorrente per costruire una bomba.

Fernando vuole la Castaneda come testimone

Nelle puntate de 'Il Segreto', la bella Consuelo capirà che Elsa le sta mentendo riguardo il suo stato di salute. Nel frattempo, nel paesino di Puente Viejo, arriverà Victoria Kent, la quale sarà un'icona di ispirazione per tutto il genere femminile.

Successivamente, l'ereditiera Montenegro chiederà al fidato Mauricio di aumentare la sicurezza e la vigilanza nei riguardi di Severo.

Importante è che la neo-sposa Maria Elena chiederà al nonno di Esperanza di accompagnarla all'altare. Il signore accetterà con piacere. Nel frattempo, Maria acconsentirà a sua volta ad essere testimone di Fernando.

La coppia finalmente si sposa

La coppia finalmente convolerà a nozze e festeggerà il felice evento inizialmente senza problemi.

Successivamente però, la situazione diventerà instabile, surreale e tragica. Infatti, durante la festa nuziale, esploderà una bomba che causerà la morte della giovane sposina, la quale cadrà tra le braccia del marito. Tra i feriti vi è Maria, la quale faticherà a riprendere i sensi ed anche Matias, il quale avrà gravi problemi ad un occhio. In seguito, il medico Zabaleta visiterà la moglie di Gonzalo, ma non riuscirà a capire bene cosa abbia la ragazza.

Il coniuge è disperato

Fernando Mesia si mostrerà sempre più disperato a causa della perdita della sua amata moglie e si pentirà con tutto il cuore di aver fatto ritorno a Puente Viejo. La Montenegro, quindi, proporrà al ragazzo di celebrare il funerale della fanciulla presso la sua villa. Inoltre, La Laguna deciderà di non rivelare la sua patologia al carpentiere Isaac, il quale sarà sempre più preoccupato e chiederà a Consuelo di aiutarlo a scoprire la verità.

Infine, Severo, venuto a sapere dell'accaduto, crederà che l'esplosione sia stata causata dalla sua bomba e quindi tenterà di nascondere il fatto e le sue preoccupazioni ed ansie alla moglie Irene.