I problemi non hanno mai fine per Elsa che, anche nelle puntate de Il Segreto in onda fino al 2 novembre, dovrà fare i conti con un nuovo piano ordito dalla sua rivale Antolina. Quest'ultima si accorderà con Rufina, la compagna di cella di Elsa, affinché le faccia del male, causandole gravi ferite. Ma quando verrà soccorsa dal dottor Zabaleta, la Laguna apprenderà una notizia anche peggiore sulle sue condizioni di salute.

Nel frattempo, Isaac continuerà a lottare per riportare l'amata il prima possibile in libertà e, per raggiungere il suo scopo, ricatterà la Ramos. Spazio anche alla complicata situazione in cui si troverà Severo, alle prese con la caduta del prezzo del riso e i sospetti relativi al possibile coinvolgimento di Donna Francisca. Fernando Mesia, invece, deciderà di chiedere a Maria Elena di sposarlo e di trasferirsi a Puente Viejo insieme all'amata.

Il Segreto anticipazioni: Elsa scopre di essere malata

Le anticipazioni de Il Segreto fino a sabato 2 novembre rendono noto che Elsa vivrà un vero incubo in carcere a causa della presenza della sua compagna di cella. Si scoprirà ben presto che Rufina sarà in combutta con Antolina che le chiederà di rendere la vita impossibile alla Laguna. E la situazione sarà persino destinata a degenerare quando Elsa verrà picchiata a sangue, tanto che il sergente Cifuentes ne decreterà il decesso.

Solo l'intervento del dottor Zabaleta farà riaccendere le speranze: il medico, infatti, riuscirà a farle riprendere i sensi, ma successivamente avrà una nuova terribile notizia. Dopo brevi analisi si renderà conto che Elsa ha contratto una grave e misteriosa malattia. Mentre la situazione sembrerà farsi disperata per la giovane protagonista della telenovela, Isaac sarà pronto a tutto per riportarla in libertà.

E per farlo userà i mezzi tipici di Antolina: Minaccerà quest'ultima, dicendole di essere pronto ad accusarla della morte di Jesus se lei non ritirerà la denuncia contro la Laguna.

Trame fino al 2 novembre: Fernando e Maria Elena si fidanzano

Per quanto riguarda gli altri abitanti di Puente Viejo, le anticipazioni de Il Segreto fino al 2 novembre segnalano che Severo sarà convinto che Donna Francisca sia coinvolta in qualche modo nella caduta del prezzo del riso.

Ma le sue indagini non porteranno a nessun risultato degno di nota, se non alla consapevolezza di non essere in grado di saldare il debito con Prudencio. Passeranno i giorni e neanche una peseta verrà restituita all'usuraio. Ma se la Montenegro inviterà il suo protetto ad impossessarsi dei beni di Santacruz, una telefonata di Saul dall'Italia potrebbe ridare maggiore respiro all'attività agricola del marito di Irene.

Fernando, recentemente rientrato a Puente Viejo insieme a Maria Elena, chiederà a quest'ultima di sposarlo. La risposta sarà affermativa e la coppia comincerà subito a progettare le nozze, che verranno celebrate proprio nel paesino. Non solo: la ricca ereditiera acquisterà la tenuta de La Havana (la stessa in cui dovevano trasferirsi Maria e Roberto con i bambini) per iniziare una nuova e felice vita matrimoniale. Tale notizia non farà affatto piacere a Donna Francisca.