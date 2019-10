Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda da domenica 20 a sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 14:10 su Canale 5, annunciano che Antolina si presenterà a casa di Isaac Guerrero insieme al sergente Cifuentes per fare arrestare Elsa Laguna per adulterio. Fernando Mesia, al contrario, rientrerà a Puente Viejo con la sua ricchissima fidanzata Maria Elena Casado De Brey.

Spoiler dal 20 al 26 ottobre: Severo continua a nascondere la sua crisi economica

Continueranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i numerosi fan della soap ideata da Aurora Guerra.

Gli spoiler de Il Segreto riguardanti le prossime puntate in onda dal 20 al 26 ottobre su Canale 5, svelano che la Montenegro presenzierà alla riunione della federazione femministe creata da Irene e Adela: qui Francisca sarà interprete di un dialogo che coinvolgerà tutti i presenti. Intanto il contrasto tra Severo e Carmelo aumenterà sempre di più. Infatti la loro grande amicizia verrà messa a dura prova da dei difficili problemi.

Fernando torna in paese con la sua fidanzata

La moglie del sindaco e la Campuzano saranno molto addolorate per ciò che sta succedendo ai loro rispettivi consorti. Per questa ragione, saranno determinate ad aiutare Leal e il Santacruz a fare la pace.

Al contrario, per Prudencio incomincerà un momento contrassegnato da alcuni guai: l'Ortega sarà ricattato da Pablo Armeno, un dannoso strozzino. Nel frattempo a Puente Viejo rientrerà Fernando in compagnia di Maria Elena che presenterà a tutti come la sua fidanzata.

Antolina denuncia Elsa

La Montenegro non nutrirà alcuna fiducia nel ritorno del Mesia in paese. Infatti, la dark lady avrà il dubbio che dietro alla sua ricomparsa si nasconde qualcosa di orribile. A proposito, Francisca sarà impaurita che abbia in servo uno dei suoi spietati piani, tant'è da scegliere di parlargli. Qui Fernando la rassicurerà di essere totalmente cambiato grazie all'amore che prova per Maria Elena.

Antolina, al contrario, si recherà a casa per accusare Elsa di adulterio. Per questo motivo, la Laguna verrà trasferita in prigione. Matias Castaneda, a quel punto, domanderà aiuto ad un difensore legale che purtroppo non vedrà speranza per poterla scagionare. Dall'altra parte, Isaac affronterà la Ramos, pregandola di ritirare la denuncia nei riguardi della sua nemica.

Elsa in prigione per colpa di Antolina

Nelle puntate de Il Segreto (in programma dal 20-26 ottobre), la figlia di Amancio in prigione sarà vittima dei maltrattamenti della crudele compagna di stanza.

I telespettatori vedranno che Rufina è stata ingaggiata dalla bionda per rivendicarsi della sua nemica. Purtroppo la giovane eviterà di confidare tutta la realtà dei fatti a Consuelo e Guerrero per non farli preoccupare. Per finire Mauricio sceglierà di dare una mano a Prudencio per farlo uscire da una grave circostanza mentre Gracia e Hipolito saranno stremati per l’invadenza della di Dolores.