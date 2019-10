Le prossime puntate italiane de Il Segreto saranno caratterizzate da una serie continua di capovolgimenti di fronte che riguarderanno il triangolo formato da Elsa, Isaac e Antolina. Esso si avvierà a piccoli passi verso l'epilogo, con l'uscita di scena dei tre protagonisti, ma prima di allora accadrà qualcosa che sembrerà ridare credibilità alla Ramos. La terribile ex ancella lascerà di nuovo Puente Viejo, non prima di avere ritirato la denuncia di adulterio contro la Laguna.

Durante la sua assenza, Elsa sarà costretta a fare i conti con una sopraggiunta malattia cardiaca che renderà necessaria una costosa e rischiosa operazione al cuore. Il ritorno di Antolina in paese potrebbe risultare decisivo per recuperare la cifra di denaro di cui Isaac e la sua compagna avranno bisogno. E sarà anche l'occasione per convincere il marito di essere davvero cambiata.

Il Segreto anticipazioni: Antolina offre una grossa cifra di denaro

Secondo quanto riportano le anticipazioni delle prossime puntate de Il Segreto, Elsa riprenderà a sperare quando il dottor Zabaleta le parlerà di una costosa operazione al cuore.

Ci sarà però un nuovo ostacolo da superare: l'intervento non solo sarà molto rischioso ma verrà effettuato a fronte del pagamento di 4000 pesetas, una somma di cui Isaac e la Laguna non potranno disporre. Sarà allora che arriveranno in loro aiuto gli abitanti di Puente Viejo, a partire da Marcela e Matias, che riusciranno a raccogliere circa 2000 pesetas grazie a varie iniziative. La cifra necessaria sarà ancora molto lontana ma, proprio quando tutto sembrerà perduto, Antolina ricomparirà nel paesino.

Sarà lei a rendersi disponibile a versare altre 1200 pesetas, proposta che metterà in seria difficoltà Isaac. La moglie, infatti, rivelerà di essere cambiata e di voler aiutare la sua storica rivale, ma sarà davvero difficile credere dopo tutti gli intrighi che ha combinato in passato.

Trame Il Segreto: Elsa viene salvata da Antolina

Antolina sarà davvero quella persona buona e generosa che vuole far credere?

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che l'ex ancella avrà anche un'altra occasione per dimostrare di essersi pentita per la sua crudeltà. Arriverà a casa di Isaac proprio nel momento in cui Elsa soffrirà di una grave crisi cardiaca e sarà proprio lei ad aiutarla, facendole assumere un medicinale necessario per evitare il peggio. Questo gesto 'eroico' verrà subito sbandierato dalla Ramos, che informerà Isaac dell'accaduto, nella speranza di conquistare la sua fiducia.

E, ancora una volta, il Guerrero finirà per crederle, al punto da assumerla in casa per aiutare Elsa nelle faccende domestiche. Il suo potrebbe essere l'ennesimo grave errore.