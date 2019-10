Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5, a partire da sabato 12 ottobre. Appuntamenti che si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena, durante i quali verrà data grande attenzione soprattutto ad Isaac, che deciderà di indagare per scoprire tutta la verità su Antolina e quello che verrà fuori lo aiuterà a capire che in realtà la donna ha detto soltanto bugie nel corso di questo tempo, ma per fortuna la verità verrà a galla sul presunto figlio che avrebbe perso.

Il Segreto, gli spoiler delle puntate dal 12 ottobre: Isaac smaschera le bugie di Antolina

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto dal 12 al 18 ottobre rivelano che Isaac non riuscirà a darsi pace, dopo che grazie all'aiuto di Alvaro è riuscito a scoprire e a smascherare tutte le bugie che sono state dette da Antolina circa la gravidanza.

La ragazza, infatti, ai tempi del matrimonio con Guerrero non poteva essere incinta e il figlio perduto in seguito, quindi, non poteva essere del marito ormai defunto. E per questo motivo che Isaac non vuole sapere più nulla di Antolina e soprattutto vuole andare fino in fondo per portare a galla la verità dei fatti.

Ma come farà a dimostrare le bugie della donna e quindi ad annullare le nozze? Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto rivelano che l'amore ritrovato con Elsa sarà necessario a dargli la carica giusta per cercare la prova schiacciante.

Dopo varie indagini, vedremo che Isaac conoscerà Juanote, un uomo semi infermo che all'epoca dei fatti venne sedotto da Antolina sotto falsa identità con lo scopo di farsi mettere incinta.

Le nozze di Isaac e Antolina non sono valide

Gli spoiler de Il Segreto fino al 18 ottobre rivelano che nel momento in cui Isaac si presenterà a casa con il vero padre del figlio che Antolina aspettava, la donna proverà a negare tutto ma ormai la testimonianza di Juanote non lascerà più alcun dubbio sulle bugie che la donna ha detto per tutto questo tempo.

Anche la comunità di Puente Viejo non ha più alcun dubbio sul fatto che Antolina sia una bugiarda e che il matrimonio con Isaac non abbia alcun valore.

Insomma dei nuovi appuntamenti con Il Segreto che si preannunciano decisamente imperdibili per tutti i fan che seguono con grande interesse le avventure dei vari protagonisti di Puente Viejo. Per chi non potesse seguire in televisione alcuni degli episodi che andranno in onda da lunedì prossimo, segnaliamo che sarà possibile rivederli in replica streaming online accedendo al sito web MediasetPlay e cliccando sull'apposita sezione dedicata alla soap opera iberica.