Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni della soap opera Il Segreto, in onda con grande successo di ascolti su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 19 al 25 ottobre, rivelano che assisteremo a degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena, a partire dal ritorno in scena di Fernando Mesia. Il perfido uomo si ripresenterà in paese e ovviamente la sua presenza non passerà inosservata. E poi ancora vedremo che Elsa finirà in carcere e Isaac deciderà di intervenire per fare in modo che la situazione possa risolversi.

Il Segreto, le anticipazioni fino al 25 ottobre: Fernando Mesia ritorna in paese

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda dal 19 al 25 ottobre su Canale 5 rivelano che il paese verrà 'sconvolto' dal ritorno di Fernando Mesia, che vedremo riaffacciarsi a Puente Viejo in compagnia della sua fidanzata Maria Elena.

Un ritorno che farà storcere il naso a donna Francisca, la quale sospetta che il Mesia sia tornato di nuovo in paese per mettere a punto uno dei suoi piani diabolici.

Lui, però, sostiene di essere cambiato e di non essere più la persona malvagia e spietata che avevamo conosciuto nel corso delle stagioni precedenti della soap opera spagnola. Ma sarà davvero così oppure Francisca ha ragione?

Nel frattempo, Elsa è finita in carcere: l'avvocato non da grandi speranze positive circa la scarcerazione della donna e proprio per questo motivo Isaac deciderà di intervenire in prima persona per fare in modo che la situazione possa risolversi.

Elsa finisce in carcere: Isaac chiederà aiuto ad Antolina

L'uomo deciderà di chiedere aiuto ad Antolina: cercherà di convincerla in tutti i modi a ritirare la denuncia che ha sporto contro Elsa. Questo, infatti, risulta essere l'unico modo per far sì che la donna possa uscire dalla prigione. Nel frattempo Elsa, in carcere, subirà dei maltrattamenti da parte della sua compagna di cella Rufina ma preferirà non dire nulla ai suoi cari, per evitare che possano preoccuparsi per lei.

Gli spoiler dei prossimi appuntamenti con Il Segreto fino al 25 ottobre, inoltre, rivelano che la situazione tra Carmelo e Severo diventa sempre più complicata e anche il rapporto d'amicizia tra i due comincia a vacillare.

Adela e Irene, però, non vogliono assistere a questa situazione e cercano di fare il possibile per 'salvare' la loro amicizia. Intanto Severo comincerà a sospettare che dietro i suoi problemi economici si celi lo zampino della perfida donna Francisca, ma nessuno dei suoi amici sembra appoggiare questa sua tesi.

Intanto l'usuraio Pablo comincerà a minacciare Prudencio.