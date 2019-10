Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta su Canale 5 con la soap opera Il Segreto che vedremo in onda anche la prossima settimana dal 7 al 13 ottobre in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che stanno per arrivare degli episodi a dir poco clamorosi per il personaggio di Antolina, la quale dopo aver agito credendo che nessuno mai l'avrebbe smascherata, dovrà fare i conti con una bruttissima sorpresa.

Isaac, infatti, scoprirà tutto sul suo passato e deciderà di annullare immediatamente le nozze.

Il Segreto, le anticipazioni della settimana dal 7 al 13 ottobre: le bugie di Antolina vengono a galla

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle prossime puntate de Il Segreto in onda dal 7 al 13 ottobre, in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che per Antolina arriverà il momento della resa dei conti finale.

Isaac ha deciso di indagare sul passato della donna e scoprirà che per tutto questo tempo non ha fatto altro che raccontargli delle bugie, compresa quella sul bambino che aspettava e che ha perso cadendo dal promontorio.

Per Isaac tutto questo è davvero troppo e sebbene Antolina cerchi di negare fino alla fine quanto detto dall'uomo, vedremo che alla fine deciderà di dirle addio per sempre. Isaac, infatti, non ha alcuna intenzione di proseguire il matrimonio con la donna e, come se non bastasse, deciderà anche di indagare per scoprire chi è il vero padre del bambino che portava in grembo.

Ma soprattutto vedremo che Isaac, dopo questa delusione d'amore, si renderà conto del fatto che la donna della sua vita è Elsa. Le anticipazioni de Il Segreto dal 7 ottobre rivelano che il falegname di Puente Viejo sarà a dir poco al 'settimo cielo' nel momento in cui si renderà conto che può 'sbarazzarsi' di Antolina e che finalmente può stare con la donna che ama veramente. Isaac e Elsa, infatti, prometteranno a loro stessi che, da questo momento in poi, non permetteranno più ad altre persone di far loro del male e soprattutto di dividerli.

L'addio finale di Saul e Julieta

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto, per le puntate in onda fino al 13 ottobre, rivelano che Saul e Julieta arrivano ad un'importante svolta della loro vita. Il ragazzo ha messo a punto un piano in grado di salvare don Berengario e Carmelo dall'accusa di aver ucciso i Molero. Ora, però, la coppia ha i minuti contati prima che il sergente risalga a Saul e si presenti da lui per arrestarlo.

Ecco allora che prima che questo possa accadere, i due devono fuggire definitivamente da Puente Viejo. Saul e Julieta troveranno il tempo per salutare gli amici più stretti per poi scappare via per sempre dal paese.