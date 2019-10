L'ennesima tragedia irromperà nelle puntate de Il Segreto in onda da domenica 3 a sabato 9 novembre, durante le quali un personaggio perderà la vita. Il triste epilogo riguarderà Maria Elena che, dopo avere sposato Fernando Mesia senza particolari intoppi, resterà coinvolta in un'esplosione durante il banchetto nuziale. Se per lei non ci sarà nulla da fare, anche le condizioni di Maria saranno preoccupanti, tanto da indurre a pensare che non ce la possa fare.

Le trame della prossima settimana concederanno ampio spazio anche al problema di salute di Elsa: dopo avere scoperto di non avere molto da vivere, la Laguna deciderà di troncare la sua storia con Isaac. Ma sia lui che Consuelo cominceranno a sospettare che la donna stia nascondendo qualcosa.

Il Segreto anticipazioni: Elsa non vuole far soffrire Isaac

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate della prossima settimana si aprono con i sospetti di Consuelo, convinta che Elsa le stia nascondendo qualcosa.

Non si sbaglierà: la giovane, infatti, continuerà a tenere nascosta la verità sulle condizioni di salute. Giungerà, inoltre, ad una sorprendente decisione riguardo il suo rapporto con Isaac, lasciandolo senza una vera giustificazione accettabile. Sconvolto per tale novità, il Guerrero esprimerà la sua sorpresa a Consuelo che deciderà di indagare per capire cosa stia accadendo alla sua cara amica. Anche il comportamento di Severo apparirà strano agli occhi della moglie Irene.

L'uomo, infatti, continuerà a preparare la sua vendetta contro Donna Francisca, colpevole di avere causato la sua rovina abbassando il prezzo del riso. Ma improvvisamente, gli artificieri ai quali Santacruz aveva commissionato la bomba, sembreranno essere spariti nel nulla.

Trame al 9 novembre: Maria Elena muore, Maria ferita

Il giorno delle nozze di Fernando e Maria Elena sarà sempre più vicino. Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto, la sposa chiederà a Raimundo di accompagnarla all'altare mentre il Mesia domanderà a Maria di essere la sua testimone.

Donna Francisca, invece, non sarà affatto convinta delle intenzioni del figlio di Olmo e chiederà a Mauricio di rafforzare i controlli alla villa. La cerimonia andrà per il meglio e gli sposi pronunceranno i voti senza particolari intoppi. La tragedia irromperà, invece, in occasione del banchetto che si terrà nel giardino della Casona. Una bomba esploderà vicino alla sposa, causandone la sua morte.

A nulla servirà il soccorso immediato del Mesia, disperato per la grave perdita. Anche Matias e Maria ne resteranno coinvolti: lui resterà gravemente ferito all'occhio mentre Maria non riuscirà a prendere conoscenza. Il dottor Zabaleta verificherà subito le sue condizioni ma non riuscirà a dare una vera diagnosi.