Nelle recenti puntate de Il Segreto, Isaac ha appreso che Antolina gli aveva mentito sui tempi della gravidanza: al momento dell'aborto, infatti, la donna era incinta di soli tre mesi e non di sei, come avrebbe dovuto. Il falegname si è quindi reso conto di essersi sposato senza motivo e di essere stato ingannato dall'ex ancella, pronta a tutto per separarlo da Elsa. Con questa consapevolezza, le trame delle prossime settimane si concentreranno sullo scontro tra i coniugi Guerrero e sulla necessità del falegname di trovare le prove del tradimento di Antolina. Ciò lo porterà a mettersi alla ricerca di Juanote, un uomo molto malato che potrebbe confermare di avere trascorso la notte insieme alla Ramos, permettendo così a Isaac di ottenere l'annullamento del matrimonio.

Il Segreto anticipazioni: Juanote conferma di essere l'amante di Antolina

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il dottor Zabaleta darà ad Isaac un indizio che gli permetterà di mettersi alla ricerca del presunto amante di Antolina. Sarà così che, in breve tempo, giungerà a scoprire l'identità di Juanote, l'abitante di un paese vicino che soffrirà di una grave malattia. Non sarà difficile mettersi in contatto con questa persona che, a sorpresa, non farà mistero su quanto accaduto qualche mese prima: rivelerà che Antolina, che lui pensava si chiamasse Laura, gli aveva fatto credere di essere stata ripudiata dal marito.

Ne era nata una breve relazione, con qualche notte di passione, che però non aveva avuto seguito. Consapevole delle gravi condizioni di salute di Juanote, Isaac gli chiederà di raccontare l'accaduto anche a Marcela e Matias, testimoni ideali per chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Trame Il Segreto: Antolina fa arrestare Elsa per adulterio

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto, Antolina se ne andrà per qualche tempo da Puente Viejo in seguito alle dichiarazioni di Juanote. Lascerà campo libero al ritorno di fiamma di Isaac ed Elsa che andranno subito a vivere insieme anche se un nuovo ostacolo si prospetterà ben presto all'orizzonte.

L'ex ancella, infatti, non avrà alcuna intenzione di farsi da parte come sperato e ben presto si presenterà a casa del marito, facendo arrestare la rivale per adulterio. Elsa verrà così trasferita in carcere mentre Isaac le prometterà di riportarla in libertà il prima possibile. Purtroppo, però, la detenzione della Laguna si trasformerà in un vero incubo a causa di Rufina, la sua compagna di cella.

Quest'ultima non esiterà a comunicarle di non voler essere disturbata per nessun motivo, arrivando persino a compiere un gesto violento contro di lei.