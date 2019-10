L'assenza di Fernando Mesia non sarà destinata a durare a lungo nelle puntate italiane de Il Segreto. Il terribile individuo riapparirà improvvisamente a Puente Viejo, trovandosi faccia a faccia con Maria nella piazza del paese. Fin da subito apparirà una persona diversa, ben più gentile e affabile, ma soprattutto non sarà solo in questa sua nuova apparizione: l'uomo avrà al suo fianco la ricca ereditiera Maria Elena Casado de Brey, che non nasconderà di essere innamoratissima di lui.

Da qui al matrimonio il passo sarà breve: seguendo il consiglio di Maria, impressionata dal bel carattere della nuova arrivata, Fernando chiederà a Maria Elena di sposarlo e lei accetterà senza esitazione. Ancora una volta, però, la tragedia sarà in agguato e a farne le spese sarà proprio la neo-signora Mesia che morirà a causa di una terribile esplosione. Anche Maria e Matias ne resteranno gravemente feriti.

Maria Elena muore dopo le nozze

Nelle prossime puntate de Il Segreto, il matrimonio di Fernando e Maria Elena verrà organizzato in gran fretta e la futura sposa acquisterà persino una nuova casa nella quale trasferirsi insieme al marito. Si tratterà della tenuta di La Havana, la stessa in cui Maria avrebbe dovuto trasferirsi insieme a Roberto prima che lui sparisse. La location scelta per le nozze sarà l'esterno della villa di Donna Francisca mentre i testimoni saranno Maria e Raimundo.

Poco dopo il fatidico sì, celebrato al cospetto di Don Berengario, prenderà il via il banchetto. Fernando inviterà Maria Elena e Francisca ad avvicinarsi ai doni ma la sposa si sposterà insieme a Maria, che resterà suo malgrado coinvolta in una terribile esplosione. Maria Elena avrà la peggio a causa delle ferite riportate e morirà. Fernando sarà distrutto dalla notizia e lo sarà ancor più quando si renderà conto che, al fianco della moglie, non si troverà Donna Francisca ma Maria.

Maria e Matias gravemente feriti

Le circostante insolite che porteranno all'esplosione nelle prossime puntate de Il Segreto, lasceranno presagire ad un possibile coinvolgimento di Fernando Mesia nell'attentato anche se i sospetti ricadranno su Severo Santacruz. E in attesa di scoprire quale evoluzione avranno le indagini, sarà meglio non perdere di vista le gravi condizioni in cui si troveranno Matias e Maria.

Entrambi risulteranno feriti dalle schegge della bomba e, nel caso della Castaneda, si penserà persino al peggio. Sarà necessario attendere qualche giorno per riprendere a sperare anche se, alla fine, la diagnosi non sarà affatto positiva: Maria potrebbe restare paralizzata! Matias, invece, subirà una grave ferita all'occhio che causerà una pericolosa infezione.