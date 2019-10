Giunge al termine la prima fortunata stagione della fiction Imma Tataranni - Sostituto Procuratore che vede protagonista l'attrice Vanessa Scalera. Domenica 27 ottobre verrà trasmessa la sesta e ultima puntata di questa prima fortunata stagione, che ha ottenuto dei risultati d'ascolto decisamente sorprendenti nel prime time della rete ammiraglia. E i colpi di scena, nel corso della puntata conclusiva di questo capitolo, non mancheranno. Vedremo, per esempio, che Pietro verrà portato via in ambulanza, colto da un malore.

Imma Tataranni, gli spoiler della sesta puntata del 27 ottobre: Imma e Calogiuri si allontanano

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Imma Tataranni che vedremo in onda il prossimo 27 ottobre in prime time su Rai 1, rivelano che il sostituto procuratore sarà chiamata a far luce su un nuovo caso che, all'apparenza, potrebbe sembrare irrisolvibile e complicato. Tuttavia, grazie alla sua grande abilità e alla sua professionalità, Imma riuscirà a trovare le prove giuste che le permetteranno di far luce anche su questo caso finale.

Occhi puntati, inoltre, anche sul rapporto tra Imma e Calogiuri: il rapporto tra i due, infatti, si è un po' raffreddato. Il fatto che i due siano stati ad un passo dal cedere alla passione, li ha portati un po' ad allontanarsi. In particolar modo vedremo che sarà Calogiuri che farà presente ad Imma il fatto di voler tornare a lavorare dopo essere stato messo un po' da parte.

Ma gli spoiler di questa sesta puntata della fiction rivelano anche che ci sarà un colpo di scena che avrà come protagonista Pietro.

Il marito di Imma, infatti, verrà portato via in ambulanza dopo essere stato colto da un malore improvviso. Come se la caverà Pietro? Riuscirà a salvarsi?

Ascolti al top per la prima stagione di Imma Tataranni: lo share vola al 21%

Insomma una sesta puntata decisamente scoppiettante e assolutamente da non perdere per tutti i fan che in queste settimane hanno seguito le varie puntate di Imma Tataranni in televisione, E gli ascolti hanno premiato questo nuovo prodotto, che ha registrato una media di quasi 5 milioni di fedelissimi spettatori a settimana, arrivando a superare la soglia del 21%.

Numeri decisamente positivi per la serie che ha vinto a mani basse la sfida degli ascolti della domenica sera, battendo sia Live - Non è la D'Urso in onda su Canale 5 sia Che tempo che fa di Fabio Fazio che quest'anno è traslocato sulla seconda rete della tv di Stato. Cosa ne sarà a questo punto della fiction con la Scalera? I fan sperano che possa esserci al più presto un secondo capitolo di questa fortunata serie televisiva.

Vedremo quale sarà la decisione finale della Rai, la quale, però, difficilmente potrà lasciarsi scappare un titolo di successo.