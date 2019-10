Colpo di scena per tutti i fan della fiction La strada di casa 2 che questa sera, martedì 15 ottobre, si sono collegati in prime time su Rai 1 per seguire la quinta puntata in prima visione assoluta. Il palinsesto della rete ammiraglia, eccezionalmente per questa settimana, è stato modificato ed ecco che al posto della serie televisiva è stata trasmessa una nuova partita della Nazionale italiana di calcio, valida per le Qualificazioni ai prossimi Europei.

E così la fiction è slittata in palinsesto al prossimo martedì, quando andrà in onda il quinto dei sei episodi previsti di questa seconda serie che sta riscuotendo un buon successo di ascolti.

Cambia la programmazione de La strada di casa 2: la quinta puntata in onda il 22 ottobre

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dalla programmazione serale di Rai 1 rivelano che la quinta puntata de La strada di casa 2, dopo essere stata cancellata dal prime time del 15 ottobre, andrà in onda regolarmente il prossimo martedì 22 ottobre.

La rete ammiraglia, infatti, tornerà alla sua programmazione standard e trasmetterà così le ultime due puntate di questo secondo capitolo che sta appassionando una media di quasi 4 milioni di spettatori.

Numeri che non sono di poco conto, dato il periodo di crisi generale che sta attraversando la televisione generalista. Il pubblico della rete ammiraglia si sta appassionando alle trame di questo secondo capitolo e i colpi di scena, in questi ultimi episodi della serie televisiva con Alessio Boni, non mancheranno di certo.

Le anticipazioni sulla quinta puntata de La strada di casa 2, infatti, rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto sul personaggio di Fausto, il quale verrà colto in flagrante e arrestato dalle forze dell'Ordine!

Gli spoiler della quinta puntata de La strada di casa 2:

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla quinta puntata de La strada di casa 2 in onda martedì prossimo in prima visione assoluta, rivelano che Fausto verrà trovato davanti ad una clamorosa scena del crimine mentre tiene in mano quella che potrebbe essere l'arma del delitto.

Una prova a dir poco schiacciante che metterà l'uomo nei guai.

La situazione peggiorerà ulteriormente durante l'interrogatorio, quando Leonardi riuscirà a fare in modo che Fausto ammetta la verità. L'uomo, infatti, prima aveva dichiarato di non conoscere la vittima poi però si rimangia le sue stesse parole e ritratta. Tutto, quindi, sembra essere contro di lui ma la svolta clamorosa di questa penultima puntata de La strada di casa 2 arriverà dai risultati della scientifica, i quali metteranno in dubbio le accuse di colpevolezza nei confronti di Fausto.