Cresce l'attesa per il gran finale della seconda stagione de La strada di casa, la fortunatissima serie televisiva di Rai 1 che vede tra i suoi protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere. Il prossimo martedì 29 ottobre andrà in onda il sesto e ultimo appuntamento di questa fortunata serie, che anche quest'anno ha appassionato milioni e milioni di spettatori. Tanti i colpi di scena che avremo modo di vedere nel corso di questo appuntamento: in particolar modo gli spettatori e fan della serie televisiva potranno scoprire tutta la verità sulla truffa al birrificio ma anche quella sull'omicidio, che al momento vede tra le sospettate proprio la bella Gloria.

La strada di casa 2, le anticipazioni sull'ultima puntata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata de La strada di casa 2 in onda martedì prossimo su Rai 1 rivelano che Leonardi, dopo aver portato avanti le indagini per svariati mesi, sembra essere convinto del fatto di aver incastrato colui che potrebbe essere il vero responsabile dell'omicidio.

Il commissario, infatti, dopo aver analizzato tutte le prove in suo possesso, sembra essere certo del fatto che la responsabile di quanto accaduto sia Gloria.

Un risvolto a dir poco clamoroso per il finale di stagione di questa seconda serie. La donna, che per tutto questo tempo si è sempre professata malata di Alzheimer, in realtà non sarebbe vittima di questa terribile malattia, eppure non ricorderebbe nulla di quel giorno.

Ma come vi dicevamo, nel corso della sesta e ultima puntata de La strada di casa 2, le attenzioni saranno poste anche sulla truffa del birrificio. Gli spoiler della serie televisiva con Alessio Boni, infatti, rivelano che Fausto e Lorenzo sono ormai certi che ci sia una talpa all'interno del birrificio che starebbe tentando in tutti i modi di sabotare le loro azioni.

La terribile accusa di omicidio per Gloria

I due, infatti, si renderanno conto che ci sono delle clamorose incongruenze tra le analisi che sono state fatte all'Asl dove lavora Ernesto e quelle che sono state fatte all'interno del laboratorio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

In questo ultimo appuntamento vedremo che Fausto e Lorenzo decideranno di prendere in mano le redini della situazione e, per fare chiarezza una volta per tutte, si recheranno a Praga per ricostruire tutti i tasselli della truffa.

Gli eventi regaleranno agli spettatori un finale a dir poco scoppiettante. Nel frattempo vedremo che Martino vuole aiutare sua mamma e soprattutto scagionarla dalla terribile accusa di omicidio.

Proprio per questo fornirà degli indizi che potrebbero essere fondamentali per attestare l'innocenza della donna.