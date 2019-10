Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti la fiction La strada di casa 2 che vede tra i suoi protagonisti l'attore Alessio Boni. Il prossimo martedì 8 ottobre verrà trasmessa la quarta puntata prevista di questa seconda serie che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti con una media di oltre quattro milioni di fedelissimi a settimana.

In questo nuovo episodio della serie vedremo che ci saranno delle clamorose novità che riguarderanno Milena, la quale rischierà la vita e per questo motivo verrà operata con estrema urgenza.

La strada di casa 2, le anticipazioni della quarta puntata

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla prossima puntata de La strada di casa 2 in onda martedì 8 ottobre su Rai 1, rivelano che Milena rimarrà coinvolta in un tragico e fatale incidente che metterà a dura prova la sua vita.

Fausto e Gloria sono molto preoccupati per questa situazione e temono il peggio per la donna.

I due, infatti, noteranno che sul collo di Milena sono presenti dei segni che non avrebbero nulla a che vedere con l'incidente cui è stata vittima. E ovviamente i sospetti per questa situazione ricadranno su Valerio. Non si esclude, infatti, che sia stato proprio l'uomo ad investire Milena con l'auto aziendale, in modo tale da impedirle di raccontare pubblicamente che le materie prime importate dalla Repubblica Ceca contenevano un pericoloso pesticida.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Gli spoiler di questa quarta puntata de La strada di casa 2, inoltre, rivelano che Fausto ed Ernesto decideranno di partire subito per Praga, in modo tale da poter entrare in possesso delle prove schiaccianti che potrebbero incastrare definitivamente Valerio.

Gloria scopre di essere malata

Il colpo di scena arriverà quando una donna confesserà che suo figlio si è ammalato gravemente proprio dopo aver fatto uso di quelle sostanze.

Così Fausto ed Ernesto torneranno di nuovo in Italia e decideranno di far analizzare quelle sostanze, ma risultano puliti. Nel frattempo, però, vedremo che le condizioni di salute di Gloria si fanno sempre più preoccupanti. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che la donna deciderà di farsi visitare da uno specialista e scoprirà di essere malata di Alzheimer.

Chi non avesse potuto seguire le varie puntate de Le Iene che sono andate in onda in queste settimane su Rai 1, può rivederle tranquillamente in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay e cliccando sulla sezione dedicata alla fiction, grazie alla quale sarà possibile riguardare i vari episodi in streaming in qualunque momento lo desiderate, anche da un vostro dispositivo mobile.