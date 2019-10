L'esordio della terza stagione de L'Isola di Pietro non ha deluso le aspettative con il giusto mix di mistero e buoni sentimenti. Il ritrovamento del cadavere di Chiara, la mamma della neonata salvata da Pietro, ha dato il via a delle indagini che ancora non sono arrivate alla svolta. Sarà proprio questo il punto di partenza della seconda puntata, che Canale 5 trasmetterà su Canale 5 il prossimo venerdì 25 ottobre.

In essa Diego chiarirà le ragioni della sua stranezza, non appena appresa la morte della ragazza. Sarà lui stesso, infatti, a confessare un incredibile segreto al personaggio interpretato da Gianni Morandi, ovvero che potrebbe essere lui il padre della piccola. E mentre i sospetti ricadranno su un professore della giovane, Caterina potrà finalmente riassaporare la vita, dopo avere ripreso la vista.

Anticipazioni: Diego potrebbe essere il padre di Anna

Secondo quanto riportano le anticipazioni de L'Isola di Pietro 3 relative alla puntata di venerdì 25 ottobre, l'operazione alla quale Caterina si è sottoposta negli Stati Uniti avrà un epilogo positivo. La ragazza toglierà le bende e otterrà la conferma sognata: riprenderà la vista, motivo per cui potrà ricominciare la sua vita da dove era stata interrotta.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Diego continuerà ad avere un comportamento inspiegabile dopo la morte di Chiara, ma sarà lui stesso a confrontarsi con Pietro, raccontandogli il suo segreto: qualche mese prima ha avuto una breve relazione con la ragazza e potrebbe essere proprio lui il padre della piccola Anna, la neonata che la giovane aveva dato alla luce prima di essere uccisa. Nel frattempo, la bambina continuerà a rimanere ricoverata in ospedale, alla prese con una grave forma di polmonite, conquistando l'affetto e le premure del pediatra.

Seconda puntata L'Isola di Pietro 3: un nuovo sospettato per l'omicidio di Chiara

Le indagini per scoprire chi sia l'assassino di Chiara continueranno anche nella seconda puntata de L'Isola di Pietro 3, in programma venerdì prossimo su Canale 5. Elena e Vittorio riusciranno a risalire all'identità di un nuovo sospettato, il professore di Lettere che potrebbe avere avuto una relazione extraconiugale con la sua alunna.

Ma l'uomo non sembrerà affatto gradire le domande del vice questore e di Elena, dimostrando fin da subito di avere dei segreti da nascondere. Non sarà l'unico a non essere sincero durante lo sviluppo delle indagini. Anche i compagni di classe di Chiara, a partire da Stella, saranno poco collaborativi, evitando di dare un concreto aiuto alle ricerche della polizia. Eviteranno, infatti, di riferire agli inquirenti alcuni particolari da loro conosciuti.