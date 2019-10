Sta per tornare in onda una delle fiction più amate dal pubblico di Canale 5: "L'Isola di Pietro" con protagonista Gianni Morandi, giunta alla sua terza stagione di messa in onda. Le anticipazioni di questa nuova stagione rivelano che la serie televisiva tornerà in televisione a partire da venerdì 18 ottobre, ereditando così la serata lasciata vuota dalla fiction "Rosy Abate" con Giulia Michelini e quindi dovrà vedersela con "Tale e Quale Show" di Carlo Conti, su Rai 1.

Sei nuove puntate che si preannunciano a dir poco appassionanti, dove vedremo che Elena e sua figlia Caterina torneranno nuovamente in paese dopo il viaggio negli USA.

L'Isola di Pietro 3, gli spoiler della prima puntata: Caterina viene operata agli occhi

In questa nuova stagione de "L'Isola di Pietro" ci saranno anche delle new entry. Una di queste sarà l'attore Francesco Arca, il quale vestirà i panni del poliziotto Valerio Ruggeri, un uomo dai modi scanzonati che però pare nascondere un segreto.

Da questa terza stagione, inoltre, entreranno nel cast della fiction anche due nuovi volti femminili: si tratta di Francesca Chillemi e di Caterina Murino, due attrici molto amate dal pubblico. La prima è Monica, un'insegnante di educazione fisica che ha cresciuto la figlia da sola. La Murino, invece, vestirà i panni di Teresa, una donna coraggiosa che, rimasta vedova, si ritrova con due figli al centro di indagini della polizia.

Le anticipazioni sulla prima puntata de "L'Isola di Pietro 3", in onda venerdì 18 ottobre, rivelano che i riflettori saranno puntati soprattutto su Elena e Caterina, le quali faranno il loro ritorno a Carloforte dopo essere state per un po' di tempo negli Stati Uniti d'America. Elena, infatti, ha portato sua figlia Caterina negli USA per farla sottoporre ad un delicatissimo intervento agli occhi che le avrebbe dovuto permettere di recuperare la vista al 100%. Tuttavia a distanza di qualche tempo dalla fatidica operazione, l'esito sembra essere ancora incerto e non si hanno delle notizie precise.

Pietro salva una neonata da un incendio

Il protagonista di questa terza serie sarà ancora il dottor Pietro, che anche questa volta sarà alle prese con nuovi casi da affrontare e risolvere. Nel corso della prima puntata vedremo che il personaggio interpretato da Gianni Morandi sarà alle prese con una neonata, che riuscirà a salvare da un incendio che poteva costargli caro.

Nel frattempo, intanto, Caterina fa molta fatica a capire l'atteggiamento di Diego: la donna infatti non riesce a decifrare il suo modo di fare e sembrerebbe che l'uomo stia nascondendo un segreto, che tuttavia potrebbe venire a galla molto presto.