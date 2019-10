Torna in onda su Canale 5 una delle serie televisive più seguite delle ultime stagioni: L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, giunta alla sua terza stagione di messa in onda. Quest'anno in casa Mediaset hanno scelto di trasmetterla di venerdì sera e così la fiction ha ereditato la serata lasciata libera da Rosy Abate 2 con protagonista Giulia Michelini. Venerdì 25 ottobre in prime time alle 21:30 circa, andrà in onda la seconda puntata di questa nuova stagione, dove vedremo che Diego deciderà di confessare a Pietro un segreto che lo tormenta da un po' di tempo.

L'Isola di Pietro 3, gli spoiler della seconda puntata

Le anticipazioni su questa seconda attesissima puntata de L'Isola di Pietro 3 in onda venerdì prossimo su Canale 5 rivelano che Diego è disperato: da un qualche giorno, infatti, non fa altro che pensare che potrebbe essere lui il padre della bambina di Chiara.

Un pensiero che lo tormenta e proprio per questo motivo deciderà di 'liberarsi' e di confessare questo suo segreto a Pietro, sperando che possa dargli una mano nel cercare di trovare una soluzione.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della prossima puntata del 25 ottobre rivelano che Elena e Valerio hanno anche degli altri sospetti su chi potrebbe essere il padre della bambina.

I due, infatti, riusciranno a trovare un nuovo sospettato. Trattasi del professore di Lettere di Chiara.

In seguito alle 'indagini' che faranno Elena e Valerio, si scoprirà che il professore avrebbe avuto una relazione extraconiugale proprio con Chiara e quindi non va escluso il fatto che possa essere lui il padre della bambina. Una situazione decisamente molto intricata e al tempo stesso delicata che porterà a dei clamorosi risvolti.

Tra le new entry di questa terza stagione vi è Francesca Chillemi nei panni di Monica

Un secondo appuntamento imperdibile con L'Isola di Pietro terza serie, che quest'anno ha accolto nel cast un'attrice molto amata e seguita dal pubblico giovane. Parliamo di Francesca Chillemi, ex Miss Italia che il pubblico delle serie televisive ha imparato a conoscere e ad apprezzare nelle vesti di Azzurra in Che Dio ci Aiuti in onda su Rai 1.

Nella fiction con Gianni Morandi, invece, la Chillemi veste i panni di Monica la vicepreside della scuola locale: single e con una figlia adolescente finirà per essere una mamma molto apprensiva alle prese con un momento delicatissimo della vita della sua bambina. Un personaggio a tratti molto distante da Francesca, così come ha raccontato lei stessa sulle pagine del settimanale Telepiù, la quale ha confessato che con sua figlia di tre anni ha capito che gli eccessi non funzionano.