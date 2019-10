Prosegue l'appuntamento in prima visione su Canale 5 con la fiction L'Isola Di Pietro 3, che vede tra i suoi protagonisti l'amatissimo Gianni Morandi. Il prossimo venerdì 1° novembre verrà trasmessa la terza puntata di questa nuova stagione che, settimana dopo settimana, continua a far breccia nel cuore del pubblico. Anche questa volta i colpi di scena non mancheranno e infatti vedremo che andranno avanti le indagini per scoprire tutta la verità sulla morte di Chiara.

L'Isola di Pietro 3, gli spoiler della terza puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata de L'Isola di Pietro 3, che vedremo in onda il prossimo venerdì in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che la morte di Chiara continuerà ad essere uno di quei casi che ha lasciato tutti senza parole.

In paese proseguiranno le indagini per scoprire la verità sull'omicidio della ragazza e per far luce su questo caso: il nome dell'assassino verrà a galla oppure la morte della ragazza continuerà ad essere un mistero per tutta la durata di questa terza serie?

E poi ancora, gli spoiler del prossimo appuntamento con la fiction che vede protagonista Gianni Morandi, in onda nella prima serata del 1° novembre su Canale 5, rivelano che Diego tenterà in tutti i modi di allontanare Caterina da Leonardo, ma i suoi tentativi si riveleranno a dir poco inutili.

La ragazza, infatti, non vuole assolutamente prendere le distanze dall'uomo.

Occhi puntati anche su Pietro, il quale in questa terza puntata porterà avanti una sua indagine personale volta a scoprire che cosa Ilaria sta nascondendo alla sua famiglia, dato che nel corso degli ultimi tempi è apparsa sempre più misteriosa e questo suo modo di fare ha fatto indispettire il medico. Il colpo di scena della prossima puntata de l'Isola di Pietro, inoltre, avrà a che fare anche con Valerio ed Elena: i due, infatti, si rendono conto di essersi innamorati l'uno dell'altro.

Ascolti in calo per il debutto de L'Isola di Pietro 3: la fiction battuta da Tale e Quale Show

Insomma una terza puntata che si prospetta decisamente ricca di colpi di scena e imperdibile per tutti i fan di questa serie. La puntata d'esordio de L'Isola di Pietro ha registrato una media di circa tre milioni di spettatori in prime time, sfiorando quasi il 16% di share. Numeri positivi anche se la fiction non è riuscita ad avere la meglio sulla concorrenza di Tale e Quale Show in onda su Rai 1: il varietà condotto da Carlo Conti, infatti, si è portato a casa una media di oltre 3.9 milioni di fedelissimi spettatori arrivando a toccare il 20%.

Una sfida non facile per l'Isola di Pietro in onda di venerdì sera, la quale però può contare su uno zoccolo duro di spettatori.