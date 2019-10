Il prossimo venerdì 11 ottobre è attesa la messa in onda dell'ultimo appuntamento di Rosy Abate 2. Per l'ex regina di Palermo è giunta l'ora della resa dei conti e, stando alle anticipazioni, il finale si preannuncia ricco di colpi di scena. Ne vedremo di cotte e crude, specialmente quando Rosy arriverà a commettere un atto estremo rapendo la figlia del boss Costello. Lo scopo dell'Abate sarà quello di togliersi dai piedi il suo storico rivale.

Rosy Abate 2 anticipazioni quinta e ultima puntata dell'11 ottobre: Nina sparisce

Il figlio di Rosy Abate è stato arrestato e rinchiuso in un carcere non proprio affidabile. Picchiato dagli uomini di Costello, Leonardo rischia di morire. Per questo motivo l'ex regina di Palermo deve fare una corsa contro il tempo per salvare la pelle del suo amatissimo figlio visto che il camorrista non smetterà di intrigare contro la malcapitata Rosy (Giulia Michelini).

Ed ecco che nella quinta ed ultima puntata vedremo la nostra protagonista sequestrare Nina (Maria Vetta Ratti), la figlia del pericoloso delinquente il quale si immetterà subito sulle sue tracce. In seguito, la coraggiosa mafiosa siciliana metterà in atto un piano molto disperato arrivando ad agire in prima persona. Riuscirà a mettere sotto scacco e ad uccidere il boss Costello? Probabilmente si.

Intanto, l'attore Davide Devenuto, intervistato su Tv Sorrisi e Canzoni, ha lasciato intendere che il pubblico di Canale 5 assisterà ad un finale al cardiopalma. Nel dettaglio, dalle parole trapelate dalla bocca dell'ex Andrea di Un posto al sole si evince che i telespettatori ne vedranno delle belle.

Rosy Abate 2: le precedenti puntate sono disponibili in replica streaming su MediasetPlay

In attesa del gran finale di stagione, è possibile gustarsi le precedenti puntate di questa fiction italiana. Nello specifico, le repliche di Rosy Abate 2 sono presenti all'interno del sito web ufficiale di Mediaset. Il suddetto sito 'MediasetPay' consente la visione della fiction anche sul proprio cellulare o tablet.

Anche i clienti abbonati alla piattaforma Infinity possono usufruire della replica e rivivere le avventure della celebre e indiscussa regina di Palermo. Si fa presente, che prima di essere caricare su MediasetPlay le puntate di Rosy Abate 2, andranno in onda in prima serata su Canale 5

Ancora pochi giorni e scopriremo il destino dell'Abate e del boss Antonio Costello. Per ora non ci sono conferme o smentite riguardanti una terza stagione.

In un'intervista, l'attrice che interpreta Rosy non ha saputo rivelare nulla ma ha fatto intendere che presto, per la nostra protagonista arriverà la parola fine.