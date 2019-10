Venerdì 11 ottobre si chiude su Canale 5 la seconda stagione di Rosy Abate, la celebre fiction che vede protagonista Giulia Michelini. Un ultimo appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico da casa, che desidera scoprire quello che succederà nel corso di questo ultimo episodio che si preannuncia ricco di colpi di scena. Vi anticipiamo subito che ci sarà l'atteso scontro finale tra Rosy e il suo nemico giurato Costello.

In queste ore, il produttore Pietro Valsecchi ha rivelato che assieme agli altri sceneggiatori hanno messo mano alla puntata conclusiva per cambiare il finale di questa stagione.

Gli spoiler sull'ultima puntata di Rosy Abate 2: lo scontro finale tra Rosy e il suo nemico Costello

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata di Rosy Abate 2 rivelano che tra l'ex boss di Palermo e Costello arriverà il momento della resa dei conti conclusiva.

Tra i due, infatti, la tensione non si è mai placata e dopo aver visto suo figlio Leonardo finire in prigione per colpa dell'uomo, ecco che l'Abate deciderà di vendicarsi e di far provare a Costello le stesse sensazioni che ha vissuto lei in quelle settimane.

Per farlo vedremo che Rosy deciderà di rapire la giovane Nina, figlia di Costello e fidanzata di suo figlio Leo. Un rapimento che ovviamente toccherà tantissimo il boss, il quale farà di tutto per riuscire ad avere la sua bambina 'sana e salva'.

Il gesto di Rosy causerà la reazione immediata di Costello, quest'ultimo tenterà di riprendersi con le unghie e con i denti la figlia che la sua storica rivale gli ha portato via. Le anticipazioni sull'ultima puntata dell'11 ottobre rivelano che tra i due non mancheranno i momenti di tensione e l'attore che veste i panni di Leonardo ha svelato che un 'pezzo grosso' di questa fiction sarebbe morto al termine della puntata. Al momento il nome del personaggio che perderà la vita resta top secret.

Cambiato il finale di stagione di Rosy Abate 2: lo annuncia Valsecchi

Lo scontro infuocato con Costello, metterà a repentaglio la vita di Rosy Abate. Stando a quanto si vociferava, la regina di Palermo sarebbe morta in seguito al confronto con Antonio. Viste le proteste dei telespettatori il finale è stato cambiato. Valsecchi ha anche anticipato di aver deciso di rimettere mano alla puntata finale della fiction in onda questo venerdì sera su Canale 5 e di fare delle modifiche.

Cosa succederà a questo punto? Valsecchi ha consigliato ai fan di Rosy Abate di non perdersi neppure un minuto di questa quinta puntata, dato che lascerà col fiato sospeso fino alla fine. Stando agli ultimi rumors, grazie al cambiamento effettuato Rosy dovrebbe restare in vita.