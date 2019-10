Stasera si chiude la seconda stagione di Rosy Abate, la fiction del venerdì sera di Canale 5 con Giulia Michelini e intanto si pensa già a cosa succederà nel corso della terza stagione. I tantissimi fan che hanno seguito le prime due stagioni di successo, sono curiosi di scoprire quello che accadrà in futuro e soprattutto se ci saranno dei nuovi episodi che vedranno come protagonista l'amatissima 'regina di Palermo'.

La Michelini, in varie interviste rilasciate per il lancio della fiction, non ha escluso che la terza serie ci sarà ma al tempo stesso ha ammesso di voler mettere la parola fine al personaggio di Rosy.

I primi spoiler sulla terza serie di Rosy Abate: parla l'attrice

Nel dettaglio, infatti, le prime anticipazioni su Rosy Abate 3 arrivano proprio dalle dichiarazioni che sono state rilasciate da Giulia Michelini, la quale in diverse interviste si è detta possibilista circa un'ipotetica terza stagione.

Nell'intervista rilasciata a Grazia, per esempio, dichiarò: 'Resisterò per la terza stagione', aggiungendo però che anche per la sua amata Rosy dovrà arrivare la parola fine.

Dichiarazioni che ovviamente non passano inosservate e fanno pensare al fatto che la Michelini sia disposta a ritornare sul set per girare le puntate della terza stagione ma questa volta potrebbe essere per davvero l'ultima stagione di sempre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

L'attrice si era un po' lamentata anche dei ritmi serrati sul set, ammettendo che in cinque mesi di riprese aveva avuto soltanto un giorno e mezzo di pausa per potersi riposare.

Successivamente l'attrice ne aveva parlato anche in un'intervista a Verissimo, dove ancora una volta ribadì di essere non stufa del personaggio di Rosy bensì affaticata. 'Il personaggio è stato illuminato sotto tutti i punti di vista', aveva dichiarato l'attrice nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, aggiungendo che forse sarebbe stato complicato anche trovare dei nuovi stimoli e delle nuove storie da raccontare. 'Voglio lasciare un bel ricordo', ha chiosato l'attrice ritenendo che per lei le cose non devono per forza durare all'infinito.

Il duello finale tra Rosy Abate e il 'nemico' Costello

Difficile, invece, pensare che si farà una terza stagione con protagonista Leonardo: lo stesso attore intervistato a Verissimo ha ammesso che sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti del personaggio della Abate che ha portato al grande successo questa fiction.

Intanto stasera i riflettori saranno puntati sull'ultimo episodio della seconda serie.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà il tanto atteso confronto finale tra Rosy e il suo nemico Costello. La sfida decisiva che potrebbe portare anche all'uscita di scena di uno dei due personaggi chiave di questa seconda serie che ha appassionato una platea di oltre 3.5 milioni di spettatori su Canale 5.