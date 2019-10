Nelle attuali puntate de Il Segreto, Elsa ha appreso di avere commesso un terribile errore fidandosi di Alvaro che, oltre ad averla abbandonata sull'altare, le ha anche rubato tutti i suoi averi. Quello che sarà un brutto colpo per la protagonista femminile della telenovela, rappresenterà però anche l'inizio della resa dei conti con Antolina. Il medico, infatti, informerà Isaac di come la moglie gli abbia mentito con la tempistica della gravidanza, segnando di fatto la svolta di questa intricata trama.

Il falegname, infatti, troverà le prove del tradimento della moglie e non vorrà più saperne di lei. Dopo una lunga serie di problemi e di tragedie, Isaac ed Elsa potranno coronare il loro sogno d'amore. E le buone notizie per loro non finiranno qui: la Laguna, in futuro, riuscirà a tornare in possesso dei suoi averi che le verranno restituiti proprio dal dottore.

Il Segreto anticipazioni: Elsa riceverà una lettera da Alvaro

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Elsa e Isaac diventeranno finalmente marito e moglie.

Prima di allora, la coppia dovrà affrontare nuove avversità a partire dalla grave malattia della Laguna e dal ritorno di Antolina a Puente Viejo. Quest'ultima, dopo avere tentato di uccidere sia il marito che la sua storica rivale, cadrà da un dirupo e lascerà Isaac libero di sposarsi di nuovo. Superati anche i gravi problemi di salute (causati, neanche a dirlo, proprio dalla Ramos), Elsa sarà finalmente libera di coronare il suo sogno d'amore e in breve tempo le nozze saranno celebrate in presenza di amici e parenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Passerà solo qualche giorno, però, e un nuovo avvenimento turberà la felicità degli sposi: Elsa riceverà la lettera di Alvaro che le chiederà di incontrarla in un paese vicino. Nonostante il parere contrario di Marcela, Matias e Consuelo, la neo-signora Guerrero deciderà di presentarsi all'appuntamento, accompagnata dal marito.

Trame Il Segreto: Elsa e Isaac pronti ad iniziare una nuova vita

Le anticipazioni de Il Segreto segnalano che Elsa sarà comprensibilmente preoccupata, dopo avere ricevuto la missiva di Alvaro ma deciderà comunque di andare da lui.

Farà bene: il dottore, infatti, non sarà portatore di brutte notizie ma vorrà scusarsi con l'ex fidanzata per il dolore causatole. Le sue parole seguiranno anche i fatti, dato che restituirà ad Elsa il maltolto ovvero i soldi della sua eredità. Sarà questo il punto di partenza dell'uscita di scena dei due protagonisti de Il Segreto: la coppia, ormai priva di qualsiasi problema economico, deciderà di lasciare Puente Viejo per occuparsi delle proprietà della Laguna e godere anche di una meritata luna di miele.