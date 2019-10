Giungono interessanti novità dalle anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda in Spagna da lunedì 14 a giovedì 17 ottobre (venerdì la telenovela non verrà trasmessa nel Paese iberico). In questo lasso di tempo, infatti, due volti noti anche in Italia saranno grandi protagonisti delle trame anche se per dei motivi completamente differenti: Susana, nonostante i dubbi iniziali, deciderà di non rinunciare all'amore che ha iniziato a provare per Armando e accetterà ufficialmente di farsi corteggiare da lui.

Ben diversa sarà la situazione nella quale verrà a trovarsi Felipe che, dopo aver ritrovato l'amore in seguito alla morte di Celia, sarà costretto ad affrontare la dura realtà, ovvero il fatto che Marcia è già sposata. L'avvocato, provato dalle delusioni sentimentali, troverà conforto in Genoveva, la vedova di Samuel che non ha mai nascosto il suo interesse per Alvarez Hermoso.

Una Vita anticipazioni spagnole: Susana accetta la corte di Armando

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che Susana sarà costretta a fare i conti con una serie di dubbi dopo avere scoperto che Armando è divorziato.

Sollecitata da Rosina, la sarta deciderà comunque di partecipare alla cena organizzata dal diplomatico, durante la quale l'uomo si dichiarerà ufficialmente e tenterà di baciarla. La coppia però verrà interrotta da Casilda che sarà testimone del loro incontro, e che li farà vivere un momento di forte imbarazzo.

Se in un primo momento Susana e Armando si prenderanno del tempo per riflettere sul loro futuro, successivamente entrambi capiranno di non riuscire a stare lontani l'uno dall'altra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

L'uomo chiederà a Liberto il permesso di frequentare ufficialmente la zia, e il marito di Rosina non avrà nulla in contrario. Sarà questo l'inizio di una relazione sentimentale a tutti gli effetti, suggellata anche da un bacio appassionato.

Trame spagnole Una Vita: Felipe e Marcia rinunciano a vedersi

Al contrario di quanto accadrà a Susana, saranno tempi duri quelli che dovrà affrontare Felipe nelle prossime puntate spagnole di Una Vita.

Il suo incontro segreto con Marcia - avvenuto dopo il ritorno ad Acacias 38 del marito della donna - verrà scoperto da Agustina. La domestica prometterà di non rivelare a nessuno quanto scoperto, ma la brasiliana si spaventerà e preferirà interrompere qualsiasi frequentazione con l'avvocato.

A nulla serviranno le rimostranze di Felipe che, poco dopo, verrà raggiunto da Genoveva nel suo appartamento.

La vedova di Samuel gli chiederà se lui e Marcia hanno davvero smesso di vedersi. Il legale negherà, ma la donna continuerà comunque a portare avanti il suo piano per conquistarlo. Approfittando della delusione dell'uomo, lo conforterà prontamente nel momento in cui verrà allontanato per l'ennesima volta da Marcia.