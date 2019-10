Buone e cattive notizie si alterneranno nelle prossime puntate spagnole di Una vita. Non ne saranno esclusi alcuni personaggi storici tra i quali Trini Palacios e la sua storica amica Celia Alvarez Hermoso. Le due donne si troveranno a condividere, a distanza di pochi mesi, una splendida novità, ovvero il fatto di diventare madri per la prima volta. Se Trini ha già appreso di essere incinta, per la moglie di Felipe sarà necessario attendere ancora qualche tempo prima che possa gridare al ''miracolo''.

Solo qualche anno prima, la donna aveva abortito in seguito ad una caduta e da allora aveva perso le speranze di avere un bambino, dato che i medici l'avevano informata di essere diventata sterile. Purtroppo però anche questa seconda gravidanza non avrà l'esito sperato, causando una serie di ripercussioni nella vita di Celia e non solo.

Una Vita anticipazioni: Celia perde il bambino

Nelle prossime puntate di Una Vita, Trini e Celia condivideranno la gioia della gravidanza, restando stupite dal dono che è stato dato loro inaspettatamente.

Il primo aborto, infatti, era stato un duro colpo per la moglie di Felipe, che si era rassegnata a non poter diventare madre (motivo per cui aveva deciso di adottare Tano, ora a Londra per motivi di studi). Le due storiche amiche di Acacias 38 vivranno insieme i momenti precedenti al parto, aiutandosi a vicenda e sognando l'arrivo del loro bambino. Un nuovo evento drammatico sarà destinato a sconvolgere la felicità tanto attesa.

Celia verrà incaricata da Trini di compiere una commissione e sarà allora che cadrà a terra, mettendo in seria discussione l'esito della gravidanza. Soccorsa immediatamente, verrà portata in ospedale dove per lei ci sarà la peggiore diagnosi: la donna abortirà.

Trame Una Vita

L'aborto causerà l'ennesima crisi psicologica in Celia, che già in passato era stata costretta al ricovero in una clinica psichiatrica per la stessa motivazione.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che per lei sarà impossibile superare l'ennesima tragedia e che ben presto rivolgerà il suo odio verso Trini, accusata di essere la causa scatenante della terribile caduta. Sarà questo il punto di partenza di un'altra tragedia che avverrà nel palazzo di Acacias 38. Trini darà alla luce una bambina, Milagros, ma nei giorni successivi alla nascita, resterà vittima di una crisi respiratoria che renderà necessario l'uso immediato di farmaci.

A quel punto sarà Trini a soffocarla con un cuscino, dopo essersi rifiutata di darle la pastiglia in grado di risolvere il suo problema di salute.