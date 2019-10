Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, "Tempesta d'amore", giunta ormai alla sua quindicesima stagione di programmazione. Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 27 ottobre al 2 novembre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19.30. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul ritorno al Furstenhof di Eva e Christoph e sul triangolo formato da Henry, Joshua e Denise.

Eva e Christoph vengono soccorsi

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che, stanchi di attendere invano notizie sui loro cari, Denise, Joshua e Robert decideranno di recarsi personalmente sui Carpazi, nella speranza di riuscire a trovare in tempo Eva e Christoph. Werner elaborerà un piano insieme ad André per impedire ad Annabelle di ricattarlo ancora, ma la giovane lo sorprenderà anticipando le sue mosse.

Jessica deciderà di dimostrare ai suoi amici di essere cambiata e di essere capace di prendersi le proprie responsabilità.

Dopo aver trascorso diverso tempo, dispersi fra le montagne, Eva e Christoph verranno ritrovati, soccorsi e ricondotti al Furstenhof. Ad accoglierli ci saranno familiari ed amici, che si occuperanno di loro: si renderanno conto che l'esperienza appena vissuta ha cambiato profondamente i due sopravvissuti.

In particolar modo saranno Boris e Denise a preoccuparsi moltissimo per Christoph, al contrario di Annabelle a cui invece non interesserà sapere le condizioni psicologiche del padre. Nel frattempo, André si offrirà di dare un passaggio a Tina per l'aeroporto, e lo farà con l'auto di Michael.

Henry si dichiarerà a Denise

Henry si dichiarerà a Denise, dopo aver trascorso alcuni romantici momenti insieme a lei.

Dopo essere ritornato profondamente cambiato al Furstenhof, Christoph deciderà di abbandonare il mondo degli affari, per dedicarsi ad alcuni hobby che aveva abbandonato nel corso degli anni. Joshua dubiterà erroneamente della buona fede di Henry, dopo aver ascoltato una sua conversazione con Jessica. Intanto, Paul chiederà spiegazioni a Michael e Natascha, dopo aver ritrovato una lettera in cui c'era scritto che la cantante aveva offerto dei soldi a Nadine per avere Luna.

Annabelle riuscirà a convincere Denise a gestire insieme le azioni di Christoph, mentre Valentina chiederà a Joshua di essere più sincero con lei. Paul scoprirà che Jessica ha cercato di truffare Natascha e Michael, e affronterà la ragazza intimandole di costituirsi. Robert impedirà a Christoph di aiutare Eva a superare i suoi attacchi di panico. Per ottenere il perdono di Paul, Jessica compirà un gesto veramente inaspettato.

Grazie ad una discussione, Joshua e Denise si avvicineranno notevolmente.