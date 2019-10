Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della nota soap opera tedesca Tempesta d'amore, interpretata, tra gli altri, da Dirk Galuba, Erich Altenkopf, Florian Stadler e Sepp Schauer. Le trame di questa settimana si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 20 al 26 ottobre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle 19:30. Le trame di questa settimana saranno incentrate, in particolar modo, sulla scomparsa di Christoph ed Eva, sulla riconciliazione di Jessica e Paul e sul ricatto che Annabelle ordirà ai danni di Werner.

Joshua minaccia Annabelle

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Jessica chiederà a Romy di convincere Paul a perdonarla per tutte le bugie che gli ha detto. Nel frattempo Annabelle ricatterà Joshua senza, però, ottenere il successo sperato. Il giovane, infatti, non cederà alle richieste della sua ex e deciderà di indagare sul conto della sua ex scoprendo qualcosa di inaspettato. Mentre tutti gli abitanti dell'hotel saranno in ansia per le sorti di Christoph ed Eva, Alfons e Tina vivranno degli inaspettati momenti di gioia.

Joshua si renderà conto che Annabelle sta ordendo un piano contro Valentina e farà di tutto per impedirle di attuarlo. In seguito Jessica si confiderà con Hildegard riuscendo ad ottenere il perdono della Sonnbichler. André deciderà di aiutare Ragnar e Tina a riappacificarsi dopo aver ascoltato una loro telefonata. Dopo essere stata minacciata da Joshua, Annabelle scoprirà la truffa che Werner ha messo in atto per appropriarsi delle quote di Xenia.

Intanto Natascha e Michael sentiranno moltissimo la mancanza di Luna e decideranno di andarla a trovare a casa di Romy e Paul. Nel rifugio di fortuna che hanno trovato fra le montagne, Christoph ed Eva avranno un furioso litigio che li dividerà momentaneamente.

Jessica e Paul si riappacificheranno

Romy si sentirà a disagio quando Paul le confiderà di volerla come madre di sua figlia. Gli azionisti del Furstenhof si riuniranno per votare l'allontanamento di Annabelle, ma quest'ultima ricatterà Werner per salvare il suo posto di lavoro.

Joshua non riuscirà più a controllare i sentimenti che prova per Denise e mediterà di dichiararsi alla giovane. Michael assisterà ad una violenta discussione fra Jessica e Paul mentre Tina deciderà di prendere lezioni d'islandese per sentirsi più vicina a Ragnar. Denise soffrirà moltissimo per la scomparsa di suo padre nonostante il conforto e il sostegno che riceverà da Henry e Joshua. Preoccupata per Christoph, Eva lascerà il rifugio per andare a cercarlo trovandolo poco dopo.

Nonostante ciò la situazione rischierà di precipitare ulteriormente. Paul e Jessica decideranno di riappacificarsi per amore della piccola Luna senza sapere che Michael sta per sorprenderli con un'iniziativa veramente inaspettata.