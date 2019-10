Arrivano le nuove anticipazioni settimanali di "Tempesta d'amore", la soap opera tedesca che, da oltre dieci anni, viene trasmessa da Mediaset con un discreto successo di pubblico. Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 novembre, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19.30. Le vicende di questa settimana riguarderanno principalmente il bacio che Joshua darà a Denise, la decisione di Annabelle di voler uccidere la sorella e la crisi esistenziale di Eva.

Joshua bacia Denise

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Joshua bacerà inaspettatamente Denise, lasciandola interdetta. La giovane, infatti, non riuscirà a capacitarsi del gesto di Joshua e gli chiederà spiegazioni in merito. Robert e Valentina si preoccuperanno moltissimo per la salute mentale di Eva, soprattutto dopo che la donna scomparirà nuovamente, per essere poi ritrovata poco dopo.

Michael e Natascha si prepareranno ad affrontare dei grossi cambiamenti nella loro vita, mentre Paul e Romy saranno entusiasti per ciò che riserverà il loro futuro. Nel frattempo, Joshua confesserà a Denise di essersi innamorato di lei, per poi rivelarlo anche ad Henry. Natascha cercherà di sconfiggere la sua crisi interiore, frequentando diversi locali di Monaco. Annabelle mediterà di uccidere Denise quando scoprirà che Joshua si è innamorato di lei. Dopo essere stata ritrovata dalla sua famiglia, Eva avrà molte difficoltà a confidarsi e finirà per cercare sempre di più la compagnia di Christoph.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Romy incontra Bela

Romy incontrerà Bela Moser, un giovane che aveva conosciuto nel corso di un seminario a Gottinger e che adesso è uno dei tirocinanti del Furstenhof. Denise scoprirà che Annabelle ha cercato di assassinarla e deciderà di rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciarla. Robert avrà una discussione con Christoph da cui verrà a sapere che Eva soffre di attacchi di panico. Ragnar rivelerà a Tina di aver trovato un finanziatore per il suo progetto aziendale.

Nonostante i consigli di Alfons, Robert discuterà veementemente con Eva a causa di Valentina. Romy cercherà di portare la pace fra Paul e Jessica, ma la sua buona volontà vacillerà quando troverà il fidanzato e la madre di Luna in una situazione alquanto imbarazzante. Denise e Joshua si avvicineranno moltissimo nel corso dell'apertura dell'albergo equestre che hanno restaurato insieme. L'idillo tra i due, però, farà infuriare moltissimo Annabelle, che si vendicherà della coppia, fomentando la gelosia di Henry.

Nel frattempo, Werner farà i salti di gioia quando verrà a sapere che Christoph ha deciso di lasciare il Furstenhof.