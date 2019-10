Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore", in onda tutti i giorni su Rete 4, esclusa la domenica, a partire dalle 19.30. Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia dal 6 al 12 ottobre. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla sparizione di Eva e Christoph, all'avvicinamento di Ragnar e Tina e alla fine della storia fra Joshua ed Annabelle.

Henry si candiderà per diventare sindaco

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Denise ed Henry si renderanno conto di provare qualcosa l'uno per l'altra, mentre Joshua ed Annabelle decideranno di compiere un importante passo per la loro relazione. Nel frattempo, Robert dovrà decidere se rovinare la carriera di sua moglie o fermare i piani diabolici di Christoph. Tina rimarrà molto delusa dal comportamento di Ragnar e deciderà di allontanarsi dal giovane.

Jessica chiederà ed otterrà da Natascha il permesso di fare da babysitter alla piccola Felicitas. Poco dopo, Joshua lascerà Annabelle, che, disperata, correrà a farsi consolare da Christoph. Dopo essere stata costretta a rinunciare a fare da babysitter a Felicitas, Jessica sfogherà la sua rabbia su Andrè. Henry scoprirà che il sindaco sta per dare le dimissioni e si candiderà per ottenere la sua carica.

Annabelle lancerà un'ascia contro Joshua, dopo che quest'ultimo rifiuterà le sue avances. Eva scoprirà che Christoph le ha mentito e si scaglierà contro di lui, mentre Tina scoprirà le difficoltà economiche di Ragnar e deciderà di aiutarlo.

Annabelle tenterà di fare ingelosire Joshua

Dopo aver lanciato un'ascia a Joshua, Annabelle chiederà a Denise di convincere il giovane a non denunciarla. Christoph pianificherà un viaggio di lavoro con Eva in Romania, ma i suoi piani andranno in fumo quando il pilota del suo aereo si ammalerà.

A quel punto, il Saalfeld sarà costretto a cercare ed assumere un nuovo pilota, e la sua scelta ricadrà su un certo Nick Bergmann. Denise fornirà ad Henry tutto il suo appoggio per la campagna elettorale per il posto di sindaco. Intanto, Annabelle cercherà di far ingelosire Joshua, flirtando davanti a lui con il suo amico Nick. Eva e Christoph partiranno insieme per la Romania, ma il loro aereo non arriverà mai a destinazione.

Tina e Ragnar appianeranno tutte le loro divergenze e trascorreranno una bellissima serata insieme cucinando. Tutti gli abitanti del Furstenhof si preoccuperanno moltissimo quando arriverà in hotel la notizia della sparizione dell'aereo di Eva e Christoph. Resasi conto di amare Ragnar, Tina deciderà di chiudere definitivamente col passato e con il ricordo di David.