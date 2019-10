Si avvicina la quinta puntata di Temptation Island Vip 2, che Canale 5 trasmetterà in prima serata lunedì 7 ottobre su Canale 5. Gli account ufficiali del docu-reality hanno diffuso alcuni video relativi alle coppie ancora presenti nel resort di Santa Margherita di Pula. Dopo le uscite anticipate di Anna Pettinelli e Stefano Macchi, oltre che di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, continuano il loro percorso i soli Serena Enardu e Pago, Delia Duran e Alex Belli, Silvia Tirado e Gabriele Pippo.

Per tutti loro arriverà il momento dell'ultimo falò, prima del confronto finale con il proprio fidanzato. Ci sarà inoltre il weekend da sogno con il tentatore e la tentatrice preferiti, che sarà l'occasione per togliersi anche gli ultimi dubbi. Pago, in particolare, sarà atteso da nuove delusioni dopo avere visto il video di Serena, mentre Alex sarà colpito a tal punto da cominciare una corsa verso il villaggio delle fidanzate.

Delia Duran a Riccardo: 'Ti devi levare tutto'

Sono stati gli ultimi ad arrivare a Temptation Island Vip 2, dato che la loro prima apparizione è avvenuta soltanto al termine della terza puntata, ma fin da subito Delia Duran e Alex Belli hanno promesso scintille. La conferma arriva dal video pubblicato negli account del programma dove si vede la modella vicinissima al single Riccardo. Prima del bagno in mare, infatti, lei stuzzicherà il bel tentatore e gli dirà: "Ti devi levare tutto".

Dopodiché lui la prenderà in braccio ed entrambi correranno verso l'acqua. Tali immagini sicuramente arriveranno all'attenzione di Belli che non le gradirà. Non è chiaro se la sua decisione sarà immediata o si prenderà del tempo per riflettere, ma è certo che l'attore farà una mossa avventata, correndo verso il villaggio delle fidanzate e urlando il nome di Delia.

Pago in lacrime per Serena, Silvia bacia Valerio

Non se la passeranno meglio le altre coppie protagoniste della quinta puntata di Temptation Island, in onda il 7 ottobre.

Pago apparirà pensieroso, solo in riva alla spiaggia (forse rifiuterà il weekend da sogno?), ripercorrendo la sua storia con Serena Enardu, a sua vola sempre più coinvolta dal single Alessandro. Gabriele Pippo, invece, è mostrato nei profili ufficiali mentre canta un divertente singolo insieme a Gaia, ma anche per lui ci sarà ben poco di cui gioire. La sua fidanzata Silvia, infatti, sembrerà ormai avere perso la testa per il bel Valerio, che bacerà sulla bocca (va precisato che si tratterà che si tratterà di un bacio a stampo).

La reazione del figlio di Pippo Franco non si farà attendere con un breve ma eloquente: "Raccapricciante, che schifo di roba, mamma mia. Vergognati".