È andata in onda ieri sera, lunedì 30 settembre, la quarta attesissima puntata di Temptation Island vip. Il programma, condotto da Alessia Marcuzzi, è giunto al giro di boa. Molte delle coppie partecipanti hanno già affrontato il falò di confronto ed hanno abbandonato il programma. Alcuni da soli come Nathalie Caldonazzo, altri di nuovo insieme felicemente come Simone e Chiara Esposito o Anna Pettinelli ed il suo fidanzato. Alcune coppie però, sono arrivate ad avventura già iniziata.

Si tratta del figlio di Pippo Franco, Gabriele, e la sua fidanzata Silvia e dell'attore Alex Belli con la fidanzata Delia Duran, anch'essa attrice di fiction di successo come: "Furore." Come di consueto accade, alla fine di ogni puntata, vengono fatte vedere le anticipazioni di quello che accadrà nella prossima. Dalle immagini, si evince che Alex Belli farà un qualcosa di inaspettato durante il falò.

Alex Belli viola le regole e raggiunge il villaggio delle ragazze

Sembrava cominciata nel migliore dei modi, l'avventura a Temptation Island di Alex Belli e della sua fidanzata Delia Duran. Ieri sera, nel corso del primo falò, l'attore ha detto di sentire molto la sua mancanza. Addirittura, farebbe fatica ad addormentarsi perché i due stanno insieme ventiquattro ore su ventiquattro. L'attore si è detto felice di avere alcuni video, in quanto era un modo per rivederla.

Infatti, non è rimasto affatto turbato dalle immagini che mostravano la sua fidanzata divertirsi e ballare nel villaggio con gli altri. A quanto pare però, non sarà lo stesso la prossima puntata. Stando alle anticipazioni, dopo aver visto alcuni video durante il falò, non la prenderà molto bene, tanto da scattare in una folle corsa per raggiungere Delia. Le immagini mostrano l'attore che corre all'impazzata mentre gli addetti ai lavori tentano in qualche modo di fermarlo.

Temptation Island: diverse coppie hanno infranto le regole e hanno dovuto abbandonare il programma

Queste scene a Temptation Island non sono affatto nuove.

È capitato spesso infatti che qualcuno violasse le regole per raggiungere il fidanzato o la fidanzata. Molti ricorderanno quando alcune edizioni fa la stessa cosa fu fatta da Cristian Galella che raggiunse Tara. In questa edizione è stato l'attore di Gomorra Ciro Petrone ad infrangere le regole del programma per correre dalla sua ragazza. I due poi hanno dovuto abbandonare il reality. Cosa accadrà ad Alex Belli?

Verrà fermato o riuscirà a raggiungere la sua Delia Duran? Non resta che attendere lunedì prossimo per la nuova puntata.