Mancano solo poche ore alla sesta e decisiva puntata di Temptation Island Vip 2, che Canale 5 trasmetterà oggi 14 ottobre in prima serata. Sono soltanto tre le coppie rimaste all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula e, questa sera, tutte loro dovranno affrontare il falò di confronto. Una di esse ha già cominciato il faccia a faccia la scorsa settimana: Pago e Serena Enardu si erano ritrovati dopo 21 giorni di lontananza e non erano mancate le prime accuse.

Sarà questo l'inizio di quella che appare un'inevitabile rottura? Spazio anche a Gabriele Pippo e Silvia Tirado, che rivivranno i video della loro esperienza, facendo i conti con inevitabili critiche. Alex Belli apparirà ancora molto deluso per la vicinanza tra Delia Duran e il single Riccardo. E la sua reazione alle immagini della fidanzata, manderà in crisi proprio quest'ultima.

Gabriele Pippo furioso con Silvia: 'Sono basito'

Gli account ufficiali di Temptation Island Vip 2 hanno diffuso alcuni video di anticipazioni della sesta puntata, nella quale tutte le coppie giungeranno alla loro definitiva decisione.

La prova potrà dirsi superata o fidanzati e fidanzate usciranno divisi dal programma? Il falò di confronto si annuncia scoppiettante per Gabriele Pippo e Silvia Tirado, soprattutto dopo le nuove immagini che il figlio di Pippo Franco vedrà nel Pinnettu. Successivamente, lui apparirà molto arrabbiato e dichiarerà contro la ragazza: "Cosa stai combinando, cosa stai facendo, guarda come si comporta questa ragazza.

Sono veramente basito". Dopo essere uscito dal Pinnettu, egli aggiungerà, rivolgendosi a colleghi e tentatrici presenti: "Pirotecnico". Anche Alex Belli sarà furioso vedendo il video della sua Delia Duran, intenta a ballare con Riccardo. L'attore si preparerà ad un acceso confronto decisivo e il suo stato d'animo lascerà di stucco la compagna. Quest'ultima, chiamata a sua volta nel Pinnettu, guarderà delle immagini che la sorprenderanno. Poco dopo, infatti, si confronterà con Serena Enardu alla quale dirà: "Con Riccardo c'è sempre stato un limite, te lo giuro".

Pago pretende la verità da Serena Enardu

Nella puntata odierna di Temptation Island Vip 2 non potrà mancare la seconda parte del falò di confronto tra Pago e Serena Enardu, cominciato la scorsa settimana. Nel video di anticipazioni diffuso dai profili ufficiali del programma, si vede il fidanzato in piedi e deciso a pretendere la verità sui sentimenti dell'ex tronista. A tal proposito, affermerà: "Io ho visto un ragazzo che ti piace.

Tu mi devi dire la verità. Fin dove arriva questo 'mi piace', fin dove arriva questo 'sto bene'. Lo devi dire". Serena, però, sembrerà meno disposta a parlare del suo tentatore e propensa a concentrarsi sul rapporto con Pacifico: "Ma cosa c'entra Alessandro adesso? Non mi interessa parlare di questo". Pago, però, sarà di opinione diversa: "Sai a chi interessa? A me". Le parole della coppia non prometteranno nulla di buono, lasciando presagire ad una possibile rottura.