Buone notizie in arrivo per i telespettatori di Temptation Island Vip, che qualche settimana fa avevano salutato le coppie protagoniste del programma senza conoscere gli sviluppi delle loro storie. Ci si aspettava, infatti, uno speciale serale in linea con quanto accaduto per la versione 'Nip' ma esso non è arrivato, anche se comunque Maria De Filippi aveva accolto i fidanzati nello studio di Uomini e donne per gli aggiornamenti del caso.

L'appuntamento serale, comunque, è stato solo rimandato e andrà in onda oggi 31 ottobre, in prima serata su Canale 5. L'annuncio è stato dato dagli account ufficiali che hanno anche rivelato il nome di questo atteso ritorno: esso si intitolerà 'Temptation Island Vip - Il viaggio' e ripercorrerà l'esperienza delle coppie in Sardegna, concentrandosi anche su quanto è accaduto quando le luci delle telecamere si sono spente.

L'annuncio degli account ufficiali di Temptation Island

Sarà una notte di Halloween speciale per i telespettatori di Temptation Island Vip 2 che oggi 31 ottobre potranno seguire una puntata dedicata all'ultima edizione del docu-reality di Canale 5. Così hanno riportato gli account ufficiali: "Sentivate la mancanza di Temptation Island Vip? Niente paura, giovedì 31 ottobre in prima serata su Canale 5 vi aspettiamo con una puntata speciale”.

L'occasione sarà, dunque, perfetta per rivedere le immagini salienti dei percorsi delle coppie che si sono messe alla prova nel reality delle tentazioni, con esiti diversi: Ciro Petrone e Federica Caputo sono rimasti all'Is Morus Relais solo alcuni giorni, visto che lui ha tentato la fuga per ricongiungersi alla fidanzata. Il loro rapporto, comunque, prosegue come hanno raccontato a Uomini e donne.

È stato positivo l'epilogo anche per Sharon Macrì e Damiano Coccia 'Er Faina' oltre che per Alex Belli e Delia Duran, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi, Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Si è concluso con una rottura, invece, il percorso di Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti oltre che di Serena Enardu e Pago.

Temptation Island Vip: Anna e Stefano prossimi alle nozze

Tra le coppie più attese della puntata odierna di Temptation Island Vip - Il viaggio ci sono senza dubbio Anna Pettinelli e Stefano Macchi, che hanno colpito il pubblico da casa per la loro simpatia ma anche per gli innegabili sentimenti.

La speaker radiofonica e il suo fidanzato hanno già confermato a Uomini e donne, che tutto procede per il meglio ma è in una recente intervista a 'Gente' che hanno aggiunto un dettaglio molto atteso. Hanno capito di non poter vivere l'una senza l'altro e hanno in previsione di convolare a giuste nozze. Così, infatti, ha spiegato Stefano: "Mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace.

Anna sembra fatta apposta per me". Quindi ha precisato: "Penso che il momento giusto sia arrivato".