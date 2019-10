Dopo lo spoiler che avrebbe dato su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia su Serena e Pago, in queste ore è una pagina di Gossip a svelare come sarebbe andata a finire tra Alex Belli e Delia Duran a Temptation Island Vip. Una Stories che ha cominciato a circolare sul web ieri, 8 ottobre, mostra l'attore e la modella sudamericana vicini e complici in un locale di Ostuni: pare, dunque, che i due abbiano lasciato insieme il reality.

Alex e Delia paparazzati insieme dopo il falò di Temptation

A meno di una settimana dalla messa in onda della puntata di Temptation Island in cui le tre coppie ancora in gioco si confronteranno al falò, in rete impazzano tanti spoiler su come sono andate le cose tra tutti i protagonisti. Oggi, mercoledì 9 ottobre, alcuni siti di gossip hanno riportato una Instagram Stories che sembra preannunciare che tra Alex Belli e Delia Duran ci sarà un lieto fine dopo il confronto davanti ad Alessia Marcuzzi.

"Very Inutil People", ad esempio, ha pubblicato il fermo immagine nel quale si vedono l'attore e la fidanzata in un noto locale di Ostuni: in questo scatto, la ragazza parla al compagno che è seduto di fronte a lei e gli mette una mano sulla spalla.

Il fatto che la modella e la sua dolce metà siano stati pizzicati in un luogo pubblico insieme al termine delle riprese del reality in Sardegna, non può significare altro che i due sono tornati a casa più innamorati e uniti che mai.

Il pericoloso avvicinamento che c'è stato nel villaggio tra Delia e il single Riccardo, dunque, pare non abbia compromesso affatto la solida relazione che lei ha da quasi un anno con Alex.

Lo spoiler sull'addio tra Serena e Pago

Se tra Alex Belli e Delia Duran si dice ci sia stato un lieto fine al termine di Temptation Island Vip, è tra altri due protagonisti del cast che le cose non sarebbero finite bene.

Tramite un messaggio che uno degli autori, Gabriele Parpiglia, ha pubblicato su Instagram, si è intuito che Serena Enardu e Pago si lasceranno dopo il falò di confronto che sarà mandato in onda lunedì 14 ottobre.

"Chi lascia, soffre di più. Per stare bene, a volte bisogna prima stare male", ha scritto il giornalista per commentare la prima parte dell'acceso faccia a faccia al quale il pubblico ha assistito sul finire della quinta puntata del reality.

Queste parole, dunque, non lasciano presagire nulla di buono: dopo più di sei anni insieme, sembra proprio che il cantante e l'ex tronista di Uomini e Donne si diranno addio al termine di un tormentato e doloroso viaggio nei sentimenti. Il pericoloso avvicinamento che c'è stato tra Serena e il single Alessandro, infatti, ha fatto soffrire parecchio il suo fidanzato, che per quasi tutta la durata del programma ha pianto e si è disperato forse immaginando come sarebbe andata a finire.