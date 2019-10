Si avvia verso il gran finale la seconda edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo lunedì 14 ottobre verrà trasmessa la sesta e ultima puntata, durante la quale assisteremo agli ultimi falò tra le coppie ancora presenti all'interno dei villaggi. Occhi puntati soprattutto su Alex Belli e la sua fidanzata Delia, la quale in queste settimane si è "data da fare" all'interno del villaggio delle tentazioni, lasciandosi corteggiare da uno dei ragazzi single.

Gli spoiler della puntata finale di Temptation Island Vip: Alex Belli senza parole

Anche nel corso dell'ultima puntata di Temptation Island Vip di domani, 14 ottobre, Alex Belli, all'interno del Pinnettu, verrà messo di fronte a dei filmati che saranno alquanto scottanti.

L'attore, infatti, dovrà fare i conti con dei nuovi video dove si potrà vedere che la sua fidanzata Delia si diverte e si lascia andare a dei balli decisamente molto sensuali con il tentatore Riccardo, che sembra averla stregata.

Sebbene i due siano entrati in corso d'opera nel cast del reality show Mediaset, hanno mostrato di avere fin dal primo momento delle grandi criticità e che tra di loro il rapporto non sia proprio "rose e fiori", come lasciavano vedere sui social, dove apparivano sempre felici e sorridenti assieme.

Questa volta, infatti, Alex Belli sbotterà duramente e ammetterà di essere stufo di questa situazione che ormai si protrae da svariate settimane a Temptation Island Vip. Alex Belli avrà modo di notare che la sua fidanzata si diverte dall'altra parte del villaggio, incurante del fatto che ci sia il suo fidanzato che sta guardando tutto. Delia, infatti, si è cimentata in un nuovo tango super passionale con Riccardo, con tanto di passaggio di rosa da "bocca a bocca". Inutile, quindi, nascondere che il feeling tra i due è davvero alle stelle.

L'attore non accetta il comportamento di Delia e vuole il falò

"Mi sono rotto i cog...", esclamerà l'attore, che già nella puntata precedente aveva dimostrato la sua insofferenza tentando una vera e propria fuga alla Ciro Petrone per raggiungere la sua fidanzata all'interno del villaggio delle fidanzate. Insomma, Belli non vede l'ora di poter affrontare e rivedere la sua fidanzata Delia al falò finale del docu-reality e sicuramente le premesse tra i due non sembrano essere delle migliori.

Usciranno separati dal villaggio oppure alla fine l'attore perdonerà la sua fidanzata? "Forza e coraggio", dice Belli nel video-anteprima pubblicato nella giornata di venerdì, 11 ottobre, nei profili social del docu-reality.

Pago furioso con Serena Enardu e la mette alle strette

Gli spoiler della sesta e ultima puntata del reality show in onda lunedì 14 ottobre su Canale 5, inoltre, rivelano che verrà mostrata anche la seconda parte del falò conclusivo tra Pago e la sua fidanzata Serena Enardu.

Tra i due ci saranno dei momenti di grande tensione: Pago, infatti, non ha gradito per niente l'atteggiamento della sua fidanzata e adesso vuole vederci chiaro. Il cantante, infatti, metterà alle strette Serena chiedendole cosa prova nei confronti del tentatore Alessandro, con cui si è relazionata nel corso di queste settimane. Un incontro scintillante che potrebbe mettere a dura prova la stabilità dei due innamorati.