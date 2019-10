Ritorna domenica 6 ottobre (lunedì 7 in Italia), l'appuntamento con "The Walking Dead", una delle Serie TV più famose del panorama internazionale. Dopo mesi di attesa lo "zombie-drama" basato sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman torna con la sua decima stagione. La serie è trasmessa negli Stati Uniti da AMC, che trasmetterà l'episodio 10x01 in prima serata, mentre in Italia verrà trasmesso in contemporanea ed in lingua originale su Fox (canale 112 di Sky) a partire dalle 04:00 di lunedì 7 ottobre. La puntata doppiata in italiano verrà invece trasmessa sullo stesso canale alle ore 22:25 di lunedì 7 ottobre.

Dove eravamo rimasti: i Sussurratori hanno marcato il loro territorio

Il finale della nona stagione è stato sicuramente uno dei più scioccanti per la serie, in cui diversi personaggi hanno trovato una morte cruenta per mano dei Sussurratori. Il nuovo gruppo, capeggiato da Alpha, ha infatti ucciso diversi membri del gruppo dei sopravvissuti delle varie comunità, tra cui personaggi di lungo corso come Enid e Tara, oltre a giovane Henry.

I nuovi nemici, che possono avvalersi di un'orda gigante di non-morti da utilizzare a piacimento, hanno infatti usato le teste delle loro vittime impalate su delle picche per segnare i confini del proprio territorio. Un confine che nessuno dovrà superare per non incorrere nella severa rappresaglia dei Sussurratori.

'Lines We Cross': promo e anticipazioni

L'episodio 10x01 di The Walking Dead, dal titolo "Lines We Cross" (in italiano "I confini che superiamo"), ci mostrerà le varie comunità alcuni mesi dopo il massacro compiuto da Alpha e dei suoi uomini.

I sopravvissuti delle varie comunità sono nel frattempo andati avanti con le loro vite, nonostante le gravi perdite. Lydia, figlia di Alpha, accolta da Michonne ad Alexandria, avrà difficoltà ad integrarsi tra i nuovi compagni, mentre Carol e Daryl hanno idee diverse su come reagire a quanto subito dai Sussurratori. Ad Oceanside un gruppo di sopravvissuti si prepara allo scontro, in un clima di tensione crescente nelle comunità che potrebbe portare ad una vera e propria guerra contro i Sussurratori.

Lauren Cohan pronta a tornare, Danai Gurira verso l'addio allo show

A poche ore dalle premiere stagionale di "The Walking Dead [VIDEO]" è stato ormai confermato l'imminente ritorno di Lauren Cohan nel ruolo di Maggie Greene. L'attrice aveva lasciato temporaneamente la serie all'inizio della nona stagione in quanto impegnata in un'altro show, poi cancellato. Il suo personaggio comparirà sul finale della decima stagione e tornerà ad essere un membro fisso del cast nella già confermata undicesima stagione.

È pronta invece a dire addio un altro pezzo grosso del cast, ovvero Danai Gurira: l'interprete di Michonne lascerà la serie, in cui è presente dalla terza stagione, per dedicarsi al cinema. Non è chiaro il modo in cui l'iconico personaggio uscirà di scena, ma è certo che la sua dipartita dallo show lascerà un grande vuoto.