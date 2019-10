Appuntamento fissato per domenica 27 ottobre con una nuova puntata di "The Walking Dead", giunto alla sua decima stagione. La quarta puntata di questo ciclo di episodi, dal titolo "Silenhce the Whisperers", andrà in onda come sempre sul canale statunitense AMC. In Italia toccherà aspettare lunedì 28 ottobre alle 21:15, quando la puntata verrà trasmessa in prima tv su FOX (canale 112 di Sky). L'episodio sarà visibile anche in streaming su SkyGo.

Cosa è successo nella puntata precedente: primi scontri con i Sussurratori

L'episodio 10x03 di The Walking Dead ha compiuto un deciso passo in avanti nella narrazione, con i Sussurratori che sono tornati prepotentemente in scena. Ad inizio puntata abbiamo visto Alexandria alle prese con una massiccia invasione da parte dei vaganti. Un assedio durato diversi giorni, con il gruppo ridotto allo stremo delle forze per respingere ondate di zombie presentatesi ai cancelli della città.

In molti vedono in questo assedio la mano sapiente dei Sussurratori, i quali hanno a disposizione un'orda enorme. A negare questa ipotesi è direttamente Gamma, presentatasi ai cancelli di Alexandria con un messaggio dalla sua leader.

Alpha ha infatti chiesto un incontro al confine con una delegazione di Alexandria, tra cui Daryl, Michonne e Carol. La donna, insieme ad una folta schiera dei suoi, comunica le avvenute violazioni dei limiti territoriali da parte dei membri delle comunità.

Alpha non ha voluto scatenare uno scontro tra le due fazioni, chiedendo però al gruppo di Alexandria di allargare i propri confini come risarcimento i vari sconfinamenti. Con Michonne e gli altri decisi ad accettare le imposizioni di Alpha, l'incontro sembra volgere per il meglio. Carol tenta però di uccidere Alpha sparandole, ma l'intervento di Michonne devia il proiettile salvando la leader dei Sussurratori ed evitando un sanguinoso scontro.

Trama e promo 10x04: Hilltop attaccata dai vaganti

Nell'episodio 10x04, in onda in Italia lunedì 28 ottobre e diretto da Michael Cudlitz (interprete di Abraham fino alla settima stagione), vedremo gli abitanti di Alexandria alle prese con le conseguenze del lungo assedio portato da un'enorme quantità di vaganti. Sono in molti a chiedere che vengano presi provvedimenti contro i Sussurratori, accusati di aver organizzato l'attacco alla città.

Le nuove minacce di Alpha hanno fatto inoltre salire il desiderio di vendetta tra gli abitanti, con il gruppo diviso su come affrontare il problema.

Mentre ad Alexandria si discute su come e se affrontare Alpha e i Sussurratori, i vaganti sembrano puntare un altro obiettivo: Hilltop, che ha da tempo accolto anche gli abitanti del Regno. Le mura della città vengono infatti assaltate da un numero spropositato di vaganti, e i suoi occupanti dovranno dare fondo a tutte le loro energie per evitare il peggio.