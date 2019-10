Torna domenica 13 ottobre l'appuntamento con la decima stagione di "The Walking Dead", la Serie TV basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman. In questo fine settimana lo show di AMC andrà infatti in onda con la seconda puntata, dal titolo "We Are The End Of The World". In Italia la serie è trasmessa in tv da FOX (canale 112 di Sky), che proporrà il nuovo episodio lunedì 14 ottobre alle ore 22:15.

Cosa è successo nell'episodio precedente

Il decimo ciclo di episodi di "The Walking Dead" ha esordito domenica 6 ottobre, ripresentandoci i personaggi principali alcuni mesi dopo i fatti narrati nel finale della stagione precedente. Le comunità di Alexandria, Oceanside e Hilltop sono andate avanti nonostante le difficoltà e la sempre presente minaccia dei Sussurratori. Proprio ad Oceanside il gruppo ha iniziato ad addestrarsi in previsione di una guerra con i temibili e pericolosi nemici.

Nel corso della puntata abbiamo avuto modo di vedere le dinamiche instauratesi nella comunità, con Rosita divenuta madre e aiutata in questo compito da Siddiq, Eugene e Padre Gabriel. Lo stesso Negan sembra riuscire ad integrarsi ad Alexandria, dove gli viene concessa qualche ora d'aria in cambio di un aiuto nei campi. Il gruppo ha inoltre trovato una maschera di pelle, come quelle usate dai Sussurratori, nei pressi di Oceanside, fatto che ha messo in allerta le varie comunità.

Proprio Alpha e i suoi uomini sono stati praticamente assenti nel corso della prima puntata, ma nel finale la donna ha fatto capolino uscendo dal bosco e lanciando uno sguardo di sfida a Carol, inoltratasi nel territorio nemico.

Promo e anticipazioni episodio 10x02

Lo sguardo di sfida tra le due donne ha probabilmente segnato l'inizio delle ostilità tra le comunità e i Sussurratori, così come un ideale passaggio di consegne al centro della scena.

Se nella première Alpha e il suo gruppo sono stati solo menzionati ma non hanno fatto la loro comparsa, se non per le battute finali, nel secondo episodio saranno invece protagonisti indiscussi. In particolare, attraverso alcuni flashback, scopriremo come Alpha è diventata la donna che è ed i pericoli che ha dovuto affrontare insieme a sua figlia Lydia. "We Are The End Of The World" scaverà nel passato della donna, mostrandoci la nascita e l'evoluzione del rapporto con il fidato braccio destro Beta. Dal trailer si può notare come i Sussurratori stiano radunando un'orda di vaganti, molto probabilmente da usare contro le comunità.

Nel corso della puntata verrà introdotto un nuovo personaggio, Gamma, interpretata dall'attrice Thora Birch. Non è chiaro se questo personaggio appartenga al passato o al presente dei Sussurratori, in quanto nella puntata saranno presenti numerosi flashback.