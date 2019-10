Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati insieme? Le ultime anticipazioni di Uomini e donne over mettono a tacere le speranze chi credeva in un ritorno di fiamma della coppia. Nella precedente registrazione, Riccardo aveva deciso di fare una dichiarazione d'amore in piena regola ad Ida. Armato di buone speranze, le ha scritto una dolce e appassionata lettera, confessandole di essere ancora innamorato di lei: 'Ti amo, torniamo insieme', scriveva un romantico Riccardo.

E se la Platano si lasciava andare al pianto, Armando si preoccupava di cosa sarebbe successo dopo il bacio con Ida. Tutti i fan si sarebbero aspettati il lieto fine ma qualcosa è andato storto, come si evince dall'ultima registrazione di Uomini e Donne.

Anticipazioni Uomini e Donne, Ida: 'Non ti amo più'

Colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e Donne over. La puntata si apre con il resoconto dell'incontro tra Gemma e il fascinoso Jean Pierre.

I due sono andati in giro per Roma come due piccioncini, terminando la giornata con un bacio a stampo. Un lieve barlume di speranza si è acceso nel cuore e nello spirito di Gemma, spento nell'immediato dall'annuncio di Maria De Filippi. Una nuova dama è arrivata in studio per conquistare il cavaliere che, prontamente, l'ha fatta rimanere, con grande delusione della Galgani. Chiusa questa parentesi, si è passati a parlare del complicato rapporto tra Ida e Riccardo.

I due, dopo essersi lasciati, sono tornati nel parterre del trono over per cercare l'anima gemella. Il Guarnieri non sembra essere particolarmente predisposto ad un'altra storia, mentre Ida e Armando sono usciti più volte insieme, baciandosi anche con passione. Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, Riccardo ha sfoderato il suo asso nella manica, dichiarandosi apertamente ad Ida con una lettera. Dopo il pianto della Platano, i fan speravano in una reunion. Invece no. Ida ha detto a Riccardo di non amarlo più. Che batosta.

Riccardo e Ida lasciano lo studio di Uomini e Donne

Riccardo di certo non si sarebbe aspettato una risposta così secca da Ida. Dopo la lettera, lui è anche andato a Brescia a trovarla, ma le cose non sono andate come previsto. A quel punto è intervenuto Armando che, come riporta Il Vicolo delle news, ha dichiarato che Ida l'ha cercato svariate volte durante la settimana. Riccardo è scoppiato in pianto e, dopo aver dato la rosa rossa alla ex fidanzata, ha lasciato lo studio.

Pochi secondi dopo, anche Ida ha abbandonato il parterre femminile del trono over. Che ne sarà di loro? Intanto, continua la conoscenza tra Simonetta e Paolo, mentre Chiara ed Edoardo hanno annunciato di volersi sposare. L'ultima registrazione di Uomini e Donne over si è chiusa con la prima parte della sfilata femminile, durante la quale Pamela ed Enzo sono stati protagonisti di un litigio piuttosto forte.