I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le anticipazioni sulla prossima puntata del trono over che vedremo in onda oggi 15 ottobre rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno la storia d'amore tra Ida e Riccardo. I due, come ben saprete, hanno scelto di dirsi addio durante l'estate, ma quest'autunno si sono ritrovati nello studio della trasmissione di Maria De Filippi e, a quanto pare, tra di loro non sarebbe ancora finita del tutto.

Nel dettaglio, infatti, vedremo che Riccardo deciderà di prendere in mano le redini della situazione e lo farà scrivendo una lettera alla sua ex, con la quale confesserà di essere ancora innamorato.

Ida e Riccardo alla resa dei conti

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 15 ottobre, infatti, rivelano che Riccardo prenderà coraggio e deciderà di leggere la lettera d'amore per Ida che, nel frattempo, in queste settimane ha provato a voltare pagina e lo ha fatto con il cavaliere Armando.

Tra i due c'è stato anche un bacio durante una delle loro esterne e proprio questo gesto ha spinto Riccardo a tornare di nuovo in pista per cercare di riprendere in mano le redini di questa storia d'amore.

Il cavaliere di Uomini e donne siederà a centro studio e confesserà ad Ida di provare ancora un sentimento nei suoi confronti. Gli spoiler della puntata di Uomini e donne trono over di questo pomeriggio, infatti, rivelano che Riccardo non si farà problemi ad ammettere che Ida è la donna più importante della sua vita e che ad oggi non l'ha ancora dimenticata del tutto.

Gemma riceve un 'regalo' da Tina

Nel momento in cui Riccardo leggerà questa lettera d'amore che ha scritto per la sua ex fidanzata, non riuscirà a trattenere la commozione e lo vedremo addirittura in lacrime. Insomma un momento molto forte tra i due, che proseguirà anche con un dietro le quinte. Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la reazione di Ida Platano nel momento in cui dovrà fare i conti con questa inattesa dichiarazione d'amore arrivata da parte del suo ex uomo?

I fan della coppia, ovviamente, sperano che possa esserci un ritorno di fiamma e che Ida decida di dare una seconda possibilità al suo Riccardo.

E poi, ancora, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 15 ottobre rivelano che si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani, la quale dovrà fare i conti con un regalo che gli verrà donato da parte della sua nemica giurata. Trattasi di una dentiera che la Cipollari ha voluto consegnare nelle mani della Galgani, la quale ovviamente non accetterà di buon gusto questo regalo del tutto inaspettato.