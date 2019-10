Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi. Domani 22 ottobre andrà in onda la seconda puntata del trono over, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena. In queste ore, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram del programma sono stati diffusi i primi spoiler su quello che vedremo in onda e ancora una volta la protagonista indiscussa sarà Ida Platano, alle prese con il ritorno del suo ex Riccardo, ma anche Gemma Galgani che rimarrà delusa dal modo di fare di Jean Pierre.

Uomini e donne trono over, gli spoiler del 22 ottobre: l'addio tra Ida e Riccardo

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne del 22 ottobre rivelano che Ida e Riccardo saranno seduti ancora al centro dello studio, protagonisti della seconda parte di questo confronto che arriva a distanza di una settimana dalla dedica d'amore che Riccardo ha fatto alla sua ex fidanzata, stupendola con una lettera.

Ida, però, non sembra essere molto convinta dell'atteggiamento di Riccardo e, proprio per tale motivo, gli spoiler della prossima puntata di U&D over rivelano che la dama torinese deciderà di alzarsi da quella sedia e di proseguire avanti per la sua strada. La Platano, quindi, preferirà chiudere la relazione con Riccardo nonostante il fortissimo gesto che quest'ultimo ha compiuto nei suoi confronti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Una scelta decisamente drastica quella di Ida, la quale però non sembra essere disposta a tornare indietro. Tra i due ci saranno anche dei momenti di tensione in studio e infatti vedremo che i toni si alzeranno nel momento in cui Riccardo confesserà alla sua ormai ex fidanzata che non ci sta ad essere trattato sempre come uno "sciocco'', chiedendo alla dama di lasciarlo parlare.

Jean Pierre conosce una nuova dama

Non mancherà neppure un commento al vetriolo da parte di Tina Cipollari, la quale si scaglierà duramente nei confronti del cavaliere e si chiederà quale importanza avesse dato alla sua ormai naufragata storia d'amore con la Platano.

Insomma un nuovo pomeriggio che si preannuncia scoppiettante quello di Uomini e donne trono over di domani 22 ottobre. Le anticipazioni sulla trasmissione di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare anche di Gemma Galgani e del suo nuovo spasimante Jean Pierre.

La dama torinese rimarrà profondamente delusa dall'atteggiamento del cavaliere, il quale riceverà in studio la visita di una dama che vuole conoscerlo e rimarrà piacevolmente sorpreso.

Jean Pierre, infatti, deciderà di tenere in studio la nuova dama e, quindi, di approfondirne la conoscenza, lasciando così amareggiata la Galgani.