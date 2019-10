Venerdì 25 ottobre si rinnoverà l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi, di cui vedremo in onda una nuova puntata dedicata al trono classico che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali sulla trasmissione, diramate dalla pagina Instagram di U&D, rivelano che ci sarà spazio in studio per il confronto di una delle coppie più discusse di questa ultima edizione di Temptation Island Vip.

Parliamo di Pago e Serena Enardu, i quali si rivedranno in trasmissione dalla De Filippi, a distanza di qualche settimana dal fatidico falò finale d'addio.

Uomini e donne, gli spoiler del 25 ottobre: il nuovo confronto in studio tra Pago e Serena Enardu

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne in onda questo venerdì 25 ottobre su Canale 5 rivelano che si partirà proprio dal confronto in studio tra Pago e Serena, che sono stati tra i protagonisti più chiacchierati di questa seconda edizione 'Vip' del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che anche questa settimana sarà presente in trasmissione.

Pago e Serena, così, si rivedranno nuovamente dopo che al falò finale la Enardu ha scelto di chiudere definitivamente questa relazione che ormai andava avanti da sette anni, seppur con numerosi alti e bassi. Un incontro che per Pago sarà anche abbastanza difficile, soprattutto quando il cantante si troverà a dover fare i conti con i filmati dell'esperienza di Serena all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5.

'Sto facendo di tutto per cercare di dimenticare', dirà Pago nello studio di Uomini e donne, 'lamentandosi' (seppur ironicamente) del fatto che gli avessero mostrato nuovamente quei video che tanto lo hanno fatto soffrire a Temptation Island Vip, dove vedeva la sua ormai ex fidanzata che si divertiva e si lasciava corteggiare dal giovane tentatore che le aveva rapito il cuore. E ancora oggi vedere quelle immagini non è facile per Pago, che preferirà non far entrare in studio il tentatore Alessandro.

Il battibecco in studio tra Pago e la sua ex Serena

'Se mi sono comportata in quel modo è perché mi sono sentita libera', ribadisce Serena durante il confronto avvenuto a Uomini e donne, anche se a quel punto sarà Pago a prendere la parola e a far presente alla Enardu che tuttavia, in quel contesto televisivo, non era ancora una donna libera, dato che c'era il suo fidanzato dall'altra parte del villaggio.

Successivamente vedremo che prenderà la parola la Marcuzzi, la quale dirà che spesse volte in un rapporto si va avanti per 'inerzia', solo perché non si ha il coraggio di dire la verità all'altra persona, per paura di ferirla.