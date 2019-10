Nuovi colpi di scena ci saranno nel corso della prossima puntata di Uomini e donne che vedremo in onda domani, venerdì 4 ottobre su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali sul programma condotto da Maria De Filippi rivelano che andrà in onda la seconda parte della nuova registrazione dedicata al trono classico, la quale si preannuncia ricca di sorprese. In particolar modo, dagli spoiler pubblicati sulla pagina Instagram di U&D, apprendiamo che Javier verrà messo nei guai da una segnalazione decisamente scottante che porterà Sara Tozzi a mandarlo via dalla trasmissione.

Uomini e donne, gli spoiler del 4 ottobre: Javier viene messo nei guai da una segnalazione

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne trono classico di domani 4 ottobre rivelano che in studio arriverà una segnalazione che riguarda proprio Javier, il quale in queste settimane ha provato a far breccia nel cuore della tronista.

Ebbene sembrerebbe che il ragazzo non sia stato limpido con la redazione e con la stessa tronista del programma, dato che avrebbe nascosto la frequentazione in corso con una ragazza, che ha deciso di raccontare tutto.

Da questo racconto, quindi, emergerebbe il fatto che Javier abbia cercato di prendere in giro la trasmissione, anche se lui proverà a negare tutta la situazione e le accuse che gli sono state mosse.

Peccato, però, che in pochi crederanno al suo racconto dei fatti. La stessa Maria De Filippi, dalle anticipazioni che sono emerse da questa registrazione del trono classico in onda domani 4 ottobre su Canale 5, rivelerà che in passato ci sono state già delle persone che hanno tentato di fare i furbetti, cercando di prendere in giro la redazione.

Veronica divisa tra Alessandro e Giulio: critiche in studio a U&D

Sta di fatto che alla fine Sara deciderà di non credere al racconto di Javier e il ragazzo verrà mandato via dalla trasmissione.

Tuttavia, gli spoiler di U&D rivelano che Sara ci rimarrà molto male e in studio non potrà trattenere le lacrime nel momento in cui realizzerà che Javier la stava prendendo in giro.

E poi ancora le anticipazioni sulla puntata in onda domani pomeriggio su Canale 5, rivelano che si parlerà anche di Veronica, la giovane corteggiatrice che in queste prime settimane ha ammesso di essere attratta sia da Alessandro che da Giulio Raselli.

In puntata vedremo che la corteggiatrice ammetterà di sapere già, in cuor suo, chi dei due ragazzi corteggiare ma per il momento preferisce non rivelarlo ancora pubblicamente. Immediato l'attacco da parte delle altre ragazze che sono presenti in studio, le quali attaccheranno duramente Veronica per la sua 'ambiguità'.