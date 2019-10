Come procedono le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? A circa una settimana di distanza dalla seconda possibilità che la dama ha dato all'ex fidanzato, sembra che tutto vada a rilento. Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne che è stata registrata ieri, sabato 26 ottobre, fanno sapere che la bresciana si è lamentata della scarsa passionalità del cavaliere: pare che lui si sia addormentato quasi subito quando erano a letto insieme.

Ida rimprovera Riccardo: pochi baci e zero passione

Il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo, sembra andare avanti a singhiozzo: le anticipazioni della puntata del Trono Over che è stata registrata ieri pomeriggio, informano il pubblico che tra i due piccioncini le cose non vanno molto bene. La Platano, in particolare, si è lamentata davanti a tutti del poco trasporto fisico che Guarnieri sembra avere nei suoi confronti.

Sul blog "Vicolo delle News", infatti, si legge che la dama ha fatto intendere che il compagno si sia addormentato subito tutte le volte che hanno condiviso un letto durante la settimana: in più, pare che il pugliese non abbia salutato la sua dolce metà con un bacio appassionato neppure quando lei è partita dalla stazione.

Insomma, secondo la bresciana, tra lei e il "fidanzato" ci sia poca passione: lui, in particolare, sembra non fremere dalla voglia di scambiare delle affettuosità con la donna che ha fatto di tutto pur di riavere al suo fianco.

Al termine del loro intervento in puntata, però, i due protagonisti di Uomini e Donne si sono dati un bacio davanti a tutti dopo che gli opinionisti e Maria De Filippi li hanno sollecitati a farlo.

Gemma, lasciata da Jean Pierre, si consola subito

Se la storia d'amore tra Ida e Riccardo va avanti con qualche intoppo, quella di Gemma Galgani con Jean Pierre è giunta al capolinea. Le anticipazioni della registrazione di ieri, infatti, fanno sapere che la dama è stata lasciata dal suo spasimante dopo molte settimane di conoscenza; inutile dire che la protagonista assoluta del Trono Over ci sia rimasta malissimo per l'ennesimo "due di picche" che ha ricevuto.

Nel corso della puntata, però, sul volto della torinese è rispuntato il sorriso quando Maria De Filippi le ha presentato un cavaliere che ha contattato la redazione appositamente per conoscere lei: lui si chiama Jean Luis, ha 47 anni ed è originario del Venezuela.

Gemma si è detta entusiasta di cominciare una nuova frequentazione con un signore che l'ha riempita di complimenti, definendola molto elegante e bellissima.

Alla registrazione del 26 ottobre non ha partecipato Pamela Barretta che, a fronte degli spoiler della scorsa settimana, continua la relazione con Enzo lontano dalle telecamere.