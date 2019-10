Una tra le coppie del Trono Over di Uomini e donne più amate dal pubblico è quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, anche per via dei tanti tira e molla che hanno caratterizzato la loro relazione. A distanza di quasi un anno da quando si erano detti addio, i due hanno deciso di riprovarci, nonostante i litigi che da sempre portano in studio. Dopo due anni dal primo incontro, però, non è semplice riuscire a fare andare le cose nel modo giusto e ritrovare l'equilibrio che si è perso da un bel pezzo.

Ida e Riccardo sembrano decisi a riprovare a far funzionare le cose tra di loro. A quanto pare, però, in alcuni lati della loro relazione qualcosa non va per il verso giusto.

Ida si lamenta perché Riccardo non è passionale

Durante la registrazione del 26 Ottobre del Trono Over è stata fatta una rivelazione davvero inaspettata che, sicuramente, non ha fatto piacere all'ormai ex cavaliere Riccardo Guarnieri.

I due si sono presentati in studio come una coppia ufficializzata, pronti a raccontare come sta andando tra di loro fuori dal programma. Non sono mancate, però, le lamentele e i soliti problemi. Questa volta inaspettatamente Ida Platano ha tirato in ballo la sfera fisica e la passione che dovrebbe esserci tra di loro ma che, a quanto pare, non c'è più. Ida ha avuto da ridire a Riccardo per il suo comportamento e per come la loro storia non sta andando avanti a livello fisico.

Sembrerebbe che da parte di Guarnieri ci sia poco trasporto fisico, tanto che quando hanno trascorso la notte insieme lui si è addormentato tenendole la mano, senza darle alcun bacio passionale come lei si aspettava. A questo punto, come riportato da Il Vicolo delle News, il pubblico ha incitato i due a scambiarsi un bel bacio e così è stato. Non viene aggiunto molto altro in merito, ma il fatto che secondo Ida il suo cavaliere sia poco passionale ha stupito davvero tutti.

Ida e Riccardo sono stati avvistati a Roma

Le lamentele di Ida sono arrivate in modo del tutto inaspettato. Per come si è sempre posto Riccardo nei confronti delle donne il pubblico si sarebbe aspettato tutto tranne che non fosse un uomo passionale. A quanto pare, però, per Ida dal punto di vista fisico c'è qualche mancanza. Nonostante questi piccoli problemi presenti nella coppia i due sono stati avvistati a Roma insieme, nei pressi di Piazza Venezia.

L'avvistamento in questione è stato testimoniato dai fan, che hanno preso prontamente in mano il telefonino per fare fotografie e video ad una delle coppie più amate del Trono Over. Questa è stata un'ulteriore conferma del fatto che i due stanno insieme e sicuramente riusciranno questa volta a risolvere tutti i loro problemi.