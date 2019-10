Il giorno di Halloween ha portato con sé una sorpresa per i telespettatori di Uomini e donne. Gli account ufficiali del programma hanno, infatti, reso noto il nome del nuovo tronista che si metterà alla ricerca dell'anima gemella nelle puntate dedicate al Trono Classico. Non si tratta di una ragazza, come sembrava plausibile dopo l'abbandono di Sara Tozzi, ma di un ventottenne proveniente dalla provincia di Venezia.

Si chiama Carlo, è ovviamente di bella presenza e ha le idee chiare sul suo futuro e sulla sua immagine della donna ideale, che deve essere una persona che gli sappia tenere testa.

Uomini e donne: Carlo è il sostituto di Sara Tozzi

Da settimane si attendeva la nomina di un sostituto o di una sostituta di Sara Tozzi, dopo la sua decisione di abbandonare Uomini e donne. Le recenti registrazioni, però, avevano deluso le aspettative dei fan del programma, dato che in studio non era stato presentato nessun nuovo protagonista.

Tutte le indiscrezioni della vigilia e i pronostici più accreditati sono venuti meno. Il nuovo tronista, presentato dagli account ufficiali di U&D, si chiama Carlo, ha 28 anni e viene da San Donà, un paese non lontano da Venezia. In passato si era dedicato al calcio ma ora fa il barman in un locale, anche se sogna di aprire una attività tutta sua. Come abitudine, il neo-tronista ha fornito qualche dettaglio su se stesso nel video di presentazione.

Stando alle sue parole, è una persona decisa che non è interessata al giudizio della gente. Ha, infatti, rivelato: "Quello che si dice e si pensa di me non mi interessa, l'unico giudizio che per me ha un valore è quello della mia famiglia". E spesso, gli altri fraintendono il suo vero carattere: "La gente pensa che sia una persona superficiale, mi reputo una persona leggera perché non prendo la vita troppo sul serio".

La donna ideale di Carlo

Nel suo video di presentazione, il nuovo tronista di U&D ha spiegato di essere una persona mite che, se toccata in certi argomenti, diventa arrogante. Per quanto riguarda la ricerca dell'anima gemella, Carlo ha le idee chiare sulla donna che vuole al suo fianco. Deve essere una persona che gli faccia sentire il brio iniziale, ma deve essere anche decisa e sicura di sé. Così ha spiegato il collega di Giulio, Giulia e Alessandro: "Mi piacciono le donne ambiziose, con gli attributi e che sappiano tenermi testa.

Solo così possono tenermi a bada". Ha quindi proseguito la sua presentazione, rivelando: "Spero di trovare qualcosa che mi stravolga, che non mi cambi ma mi migliori a livello caratteriale e personale". In passato, si è reso conto di non avere bisogno di guardarsi intorno quando è davvero innamorato. E chi rappresenta, invece, il suo punto di riferimento? Carlo non ha dubbi, a tal proposito, rivelando che la madre è la donna che stima di più al mondo.

Per tutta la vita, infatti, è riuscita ad arrangiarsi, lavorando e crescendo i figli da sola.