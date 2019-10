Nuovo appuntamento con le anticipazioni riguardanti la trasmissione Uomini e donne in onda dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Occhi puntati sulla registrazione del 17 ottobre del trono over, che ancora una volta ha avuto come protagonista Gemma Galgani, alle prese con la tormentata frequentazione con Jean Pierre.

La dama torinese sembra non volersi arrendere, anche se il cavaliere è stato molto chiaro nel ribadire di considerarla come un'amica. Ida, invece, ha deciso di dare una seconda chance al suo ex fidanzato Riccardo.

Gli spoiler di Uomini e Donne over: Gemma viene messa alle strette da Jean Pierre

Le anticipazioni sull'ultima registrazione di Uomini e Donne divulgate dal sito Iso e Chia rivelano che si è partiti dalle vicende sentimentali di Gemma Galgani. Quest'ultima si è innanzitutto lamentata del modo in cui continua ad essere trattata da Tina Cipollari in studio, dopodiché, ritenendo di doversi chiarire con Jean Pierre, lo ha raggiunto al ristorante dell'albergo che lo ospitava, regalandogli un grande orso di peluche.

Una volta rientrati in studio, Gemma viene a sapere che il cavaliere ha lasciato il numero di cellulare anche ad Aurora e che nel frattempo si è accordato per fare il viaggio di ritorno in macchina con un'altra donna. Una vera e propria doccia fredda per la Galgani che è scoppiata a piangere. Dal canto suo, Jean Pierre è stato molto chiaro nei suoi confronti.

Il cavaliere di Uomini e Donne over, infatti, le ha fatto presente che non sta gradendo per nulla il suo comportamento.

Gemma si sta dimostrando troppo possessiva, mentre lui le ha detto fin da subito che la considera un'amica. Subito dopo ha aggiunto che, qualora la Galgani dovesse continuare ad essere così gelosa, non ci penserebbe su due volte a troncare la loro conoscenza.

La dama piemontese, però, non avrebbe ben compreso l'avvertimento - o meglio l'ultimatum - lanciatole dall'uomo. Per questo motivo Maria De Filippi è intervenuta per sottolineare le affermazioni dell'uomo, chiedendo alla Galgani se secondo lei è ancora il caso di continuare a frequentarlo.

Ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo: la coppia va via insieme da U&D

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché dalle anticipazioni di Uomini e Donne si apprende che c'è stata un'importante novità che riguarda la coppia formata da Ida e Riccardo. Dopo il rifiuto della dama nella registrazione precedente, nel corso di quest'appuntamento ha avuto un netto ripensamento, rivelando di aver deciso di riprendere le fila della sua storia d'amore con Guarnieri.

I due si sono rivisti a Roma, hanno dormito teneramente mano nella mano e dinanzi alle telecamere hanno confermato di voler abbandonare il programma per viversi la loro relazione lontano dalle telecamere. La reazione di Armando è stata molto dura: questi non ha gradito l'atteggiamento di Ida, accusandola di averlo usato e di aver giocato con i suoi sentimenti.