Battibecchi e buone notizie si alterneranno nella puntata del Trono Over di Uomini e donne in onda oggi 23 ottobre a partire dalle ore 14:45. Archiviata la delusione di Riccardo Guarnieri per le dichiarazioni di Ida Platano, questo pomeriggio si tornerà a parlare della decisione di Jean Pierre di conoscere una dama giunta nel parterre per lui. E il fatto non potrà che scontentare Gemma Galgani. Spazio per l'annuncio di una coppia che si è conosciuta proprio nel dating show ed è oggi pronta a convolare a giuste nozze, oltre che ad una nuova sfilata. Quattro dame scenderanno in passerella in pigiama e il fatto non potrà che scatenare nuove discussioni e critiche.

Trono Over, anticipazioni U&D: Gemma delusa da Jean Pierre

Il portale Witty Tv ha diffuso il tradizionale video di anticipazioni di U&D relativo alla puntata in programma oggi 23 ottobre. In essa, Jean Pierre si confronterà con Gemma dopo la decisione di conoscere un'altra dama arrivata per lui nonostante l'evidente interesse della torinese nei suoi confronti. Il cavaliere non riuscirà a trattenere una risata e dirà: "Che cosa m'ha detto?".

Inevitabile la reazione della Galgani, decisamente amareggiata per la sua scelta: "E non so... vogliamo ridere anche noi!". A questo punto, interverrà anche Tina Cipollari con la sua inevitabile frecciatina: "Gemma che fine farà?". E la torinese prenderà ancora la parola, aggiungendo: "Resterà sul divano ad aspettare la sua chiamata."

Oggi a U&D: l'annuncio di Edoardo e Chiara

Proseguendo con le anticipazioni di U&D della puntata odierna, saranno ospiti in studio Edoardo e Chiara, coppia nata proprio all'interno del parterre del Trono Over. L'ex dama e il suo cavaliere annunceranno di essersi fidanzati ufficialmente.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Secondo quanto mostrato nel video di Witty Tv, così racconterà Edoardo: "Le ho detto di aprire la mano. I dieci anni? Non contano niente, conta quello che hai dentro". Si passerà poi alla sfilata, diventata ormai una costante nell'appuntamento di Uomini e donne del mercoledì pomeriggio. Scenderanno in passerella Gemma, Anna, Pamela e Veronica che si presenteranno in pigiama. L'occasione sarà perfetta per un nuovo confronto tra la Galgani e la Tedesco, con una nuova frecciatina della torinese alla rivale alla quale rivelerà: "Bisogna dare importanza alle parole che si dicono". Pamela Barretta verrà rimproverata da Enzo Capo per essersi presentata in maniera troppo provocante in passerella, mostrando le sue forme.

Ci sarà inoltre un nuovo battibecco tra Valentina e Paolo. Lei preciserà: "L'ho trovato davvero di basso livello, ma cos'ha bevuto?". E Paolo aggiungerà: "No, guarda Valentina, finiscila".