E' tornato il sereno a Uomini e donne per una delle coppie storiche del trono over. Parliamo di Ida e Riccardo i quali, dopo vari tira e molla, sono riusciti a recuperare il loro rapporto sentimentale. Le anticipazioni che arrivano dall'ultima registrazione del trono over rivelano che Ida ha deciso di ridare una seconda chance a Riccardo, il quale l'aveva sorpresa e piacevolmente meravigliata con una lunga lettera d'amore con la quale dichiarava alla Platano tutto il suo amore.

E proprio Riccardo, intervistato dal Magazine di Uomini e donne, ha svelato un po' come si sia sentito dopo questo ritorno di fiamma.

Il ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo di Uomini e donne: tra i due è ancora amore

Nel dettaglio, infatti, Ida dopo aver tenuto sulle spine Riccardo per un po' di tempo, alla fine ha deciso di concedergli questa seconda possibilità e le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che i due hanno deciso di andare via insieme dal programma, così da provare a vivere la loro relazione lontani dai riflettori mediatici.

Riccardo, intervistato dal magazine di U&D, non ha nascosto che, nel momento in cui si è visto rifiutato dopo la lettura della lettera che aveva scritto per Ida, si sia sentito un po' un idiota. Successivamente i due si sono rivisti e, dopo aver passato una giornata assieme, Ida aveva scritto a Riccardo che l'indomani era meglio non vedersi e, quindi, di ripartire ognuno per la propria destinazione.

Tuttavia quel giorno è stata proprio Ida a fermare Riccardo: prima l'ha raggiunto in hotel e poi in stazione.

Insomma sembrerebbe che anche la dama del trono over si sia resa conto del fatto che il suo sentimento nei confronti di Riccardo non è scomparso e che ancora oggi c'è qualcosa di forte che li lega e li accomuna. I due, così, sono pronti a vivere questa nuova esperienza di vita assieme consapevoli del fatto che la loro scelta avrebbe causato non poche polemiche.

Ida contro Armando dopo il suo duro attacco per la 'reunion' con Riccardo

In particolar modo abbiamo visto che Armando è stato colui che si è duramente scagliato nei confronti di Ida, accusandola di averlo soltanto sfruttato per arrivare ai suoi obiettivi. Parole decisamente forti che non sono piaciute per niente ad Ida, la quale in trasmissione non ha voluto infierire e ha preferito viversi il momento d'amore con Riccardo.

Tuttavia sulle pagine del Magazine di Uomini e donne, Ida ha specificato che le parole pronunciate da Armando in trasmissione le ha trovate fortemente fuori luogo e anche inopportune. I due, che si stavano frequentando prima del ritorno in carica di Riccardo, avranno modo di chiarirsi in una delle prossime registrazioni del trono over? Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi.