Dopo quasi un anno di tira e molla, Riccardo Guarnieri e Ida Platano forse hanno trovato un punto d'incontro. Come riportano le anticipazioni della puntata di Uomini e donne registrata ieri (1 ottobre), il cavaliere del Trono Over ha confessato all'ex fidanzata di amarla ancora e di voler ricostruire il loro rapporto. La bresciana, inizialmente incerta se dare o meno una seconda chance allo storico compagno, si è sciolta in un pianto quando Maria De Filippi li ha fatti prima ballare e poi fare il gioco della mela.

Riccardo e Ida ci riprovano a un anno dall'addio

La tormentata storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, non è ancora finita. Ieri, martedì 1 ottobre, negli studi di Uomini e Donne è andato in scena un inaspettato riavvicinamento tra i due ex fidanzati. Come riportano le anticipazioni della registrazione del Trono Over, il pugliese ha deciso di mettere da parte l'orgoglio: ha confessato davanti a tutti di provare ancora un forte sentimento per la parrucchiera.

Nella lettera che ha scritto per la dama, e che ha letto con la voce tremante, il cavaliere ha ammesso gli errori fatti in passato ed ha confermato che lei è la donna più importante della sua vita. "Ti amo ancora", ha detto il personal trainer ad un'emozionatissima Ida, che inizialmente si è mostrata titubante sulla decisione da prendere a riguardo.

La donna, infatti, ha palesato la paura che ha di soffrire ancora per l'uomo che l'ha lasciata un anno fa e che non ci ha pensato due volte a frequentare altre persone del parterre mentre lei era in studio ad assistere inerme a tutto.

Nonostante questo, la Platano si è sciolta tra le braccia di Guarnieri quando Maria De Filippi li ha fatti ballare: sembra, dunque, che i due siano tornati insieme e, se le cose tra loro andranno bene, a breve dovrebbero lasciare in coppia la trasmissione.

Armando amareggiato con Ida dopo il bacio

Chi ha assistito all'emozionante registrazione di U&D di ieri, racconta che una persona in particolare ha reagito malissimo al ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo: stiamo parlando di Armando Incarnato che, soltanto una settimana fa, raccontava davanti a tutti del bacio che si era scambiato con la Platano dopo un appuntamento romantico.

Le anticipazioni della puntata precedente del Trono Over, infatti, riportavano le tenerezze che ci sono state tra il napoletano e la bresciana dopo una serata trascorsa tra locali romani e balli fino alle 5 del mattino.

Guarnieri si era detto scioccato nell'apprendere le effusioni che si erano scambiati la sua ex e il "rivale" del parterre, arrivando a puntare il dito contro entrambi con parole forti.

Oggi, ad una settimana di distanza, è Armando a rimanere con un pugno di mosche in mano: Riccardo, infatti, con una toccante lettera è riuscito a convincere Ida a dare l'ennesima chance al loro rapporto.